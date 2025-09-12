Raser-Spuren auf Straßen in Vorarlberg: Polizei beobachtet Szene

Immer häufiger finden sich auf Straßen in Vorarlberg nächtliche Spuren von Raser-Manövern: Schwarze Linien und Kreise auf dem Asphalt sind ein sichtbares Zeichen der zunehmende Szene.

Schwarze Linien und Kreise auf dem Asphalt, laute Motoren in der Nacht: Was viele für ein Randphänomen hielten, breitet sich an mehreren Orten in Vorarlberg aus. Immer öfter tauchen auf Straßen im Land deutliche Spuren auf: lange schwarze Streife n, kreuz und quer über den Asphalt gezogen. Dazu berichten Anwohner von lauten Motoren, Burnouts und waghalsigen Manövern – meist spätabends, wenn die Straßen leer sind.

Der nasse Untergrund verharmlost das Bild ein wenig, der Abrieb auf die Straße ist allerdings erheblich. Oft wird der Belag mit Aktionen wie diesen auch schlicht zerstört. Besonders auffällig ist die Straße im Industriegebiet Dornbirn Haselstauden, unweit der Fabrik der Bäckerei Mangold. Dort sollen es nahezu täglich gegen 22 oder 23 Uhr zu nächtlichen „Shows“ mit quietschenden Reifen kommen, berichten Anwohner. Wer durchfährt, sieht sofort die zahlreichen Gummistreifen, die sich über die Kreuzungen ziehen. Auch an anderen Orten ist die Szene präsent. Unweit des Clubs „Sender“, auf der L41 wurden zuletzt markante Bremsspuren entdeckt. Offensichtliche Hinweise auf Raserei auf der L41 nähe des Clubs „Sender“. Die Vorarlberger Verkehrspolizei bestätigt, dass „szenetypische Örtlichkeiten“ bereits seit geraumer Zeit überwacht werden – sowohl im Rahmen des Streifendienstes als auch durch gezielte Schwerpunktaktionen. Ein Beispiel: Die Parkplätze auf dem Gelände der Dornbirner Messe galten lange als Treffpunkt der Szene. Dort kam es zu zahlreichen Anzeigen, teils sogar zu Kennzeichenabnahmen. Mittlerweile werden die Flächen nachts geschlossen. Auch im genannten Industriegebiet Haselstauden gab es in den letzten Monaten Beschwerden wegen aufheulender Motoren und quietschender Reifen. Dieser Bereich steht nach Angaben der Polizei unter besonderer Beobachtung. Anders in Lustenau auf der L41: Dort liegen der Polizei aktuell keine besonderen Auffälligkeiten vor. Lediglich im April fuhr ein 25-jähriger Pkw-Lenker beim mutmaßlichen Driften in den Straßengraben. Eine Häufung der Vorfälle sieht die Polizei nicht, vielmehr eine Verlagerung der Szene. „Nach Einschätzung der Dornbirner Exekutive hat sich die Lage im Vergleich zur ersten Jahreshälfte etwas entspannt“, heißt es. Harte Strafen für Raser Seit Einführung des „Raserpakets“ drohen bei extremen Tempoüberschreitungen drastische Konsequenzen: Führerscheinabnahmen, hohe Strafen und sogar die Beschlagnahmung von Fahrzeugen. In den vergangenen Monaten kam es in Vorarlberg zu rund 30 Fällen, bei denen Autos und Motorräder aus dem Verkehr gezogen wurden.





Vorarlberg / 🏆 13. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Raser Vorarlberg Feuerwehr Polizei Polizeiaktion Streife Verkehrssicherheit Verkehrsunfall Straßenzustand

Österreich Neuesten Nachrichten, Österreich Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

FPÖ Vorarlberg wählt am Freitag Bitschi erneut zum ObmannBeim Landesparteitag in Hohenems gibt es keinen Gegenkandidaten.

Weiterlesen »

Zweiter Gürtel für Ex-Mister Vorarlberg Nenad AvramovicNenad Avramovic triumphiert bei der WSFC: Der Ex-Mister Vorarlberg sichert sich den Mittelgewichtsgürtel. Erfahren Sie mehr über die spannenden Kämpfe in Hohenems.

Weiterlesen »

Deutscher Warntag: Test-Alarm kann auch in Vorarlberg aufscheinenAm Warntag in Deutschland können Sirenen und Handy-Alarme auch in Vorarlbergs Grenzregionen zu hören und zu sehen sein – Gemeinden bitten um Verständnis.

Weiterlesen »

– Vorarlberg Milch streicht Produkte: So reagiert das LändleVorarlberg Milch reduziert Sortiment drastisch. Händler und Konsumenten im Ländle sind empört. Erfahren Sie, wie die Vorarlberger auf diese Entscheidung reagieren.

Weiterlesen »

Nächtliche Raserspuren in Vorarlberg werfen Fragen aufIn Vorarlberg häufen sich nächtliche Raserspuren. Besonders betroffen: Dornbirn Haselstauden. Polizei beobachtet die Szene genau. Was steckt dahinter?

Weiterlesen »

Schlumpf-Spray: Kein Hype in VorarlbergIn den Niederlanden sorgt das Schlumpf-Spray für Aufsehen, doch in Vorarlberg bleibt es unbekannt. Warum greifen die Menschen hier lieber zu Pfefferspray?

Weiterlesen »