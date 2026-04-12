Raser mit 142 km/h in Rohrau gestoppt: Führerschein weg

Ein 43-jähriger Autolenker wurde auf der LB 211 zwischen Rohrau und Petronell-Carnuntum mit 142 km/h geblitzt. Der Führerschein wurde einkassiert und eine Anzeige erstattet.

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Am vergangenen Samstag wurde auf der Strecke zwischen Rohrau und Petronell-Carnuntum ein 43-jähriger Autolenker mit einer Geschwindigkeit von 142 km/h geblitzt. Dies entspricht einer Verdopplung der an dieser Stelle erlaubten Höchstgeschwindigkeit. Die zuständigen Beamten der Polizei reagierten umgehend und zogen den Führerschein des Fahrers ein. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt, und eine Anzeige folgt nun. Die Geschwindigkeitsmessung wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Bruck am Samstag auf der Landesstraße LB 211 im Gemeindegebiet von Rohrau durchgeführt, wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Pressemitteilung bekannt gab. \Die Messungen erfolgten auf einem Streckenabschnitt, auf dem aufgrund von Bauarbeiten ein temporäres Tempolimit gilt. Gegen 7:30 Uhr morgens entdeckten die Polizisten den Raser, der mit seinem PKW mit 142 km/h unterwegs war, obwohl die zulässige Höchstgeschwindigkeit an dieser Stelle 70 km/h betrug. Nach dem Anhalten des Fahrzeugs führten die Beamten eine umfassende Lenker- und Fahrzeugkontrolle durch. Dabei stellten sie fest, dass der Fahrer, ein 43-jähriger österreichischer Staatsbürger, die Geschwindigkeitsbegrenzung deutlich überschritten hatte. Als Konsequenz wurde der Führerschein des Mannes vorläufig sichergestellt, und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Polizei informierte die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde über den Vorfall, was zur Einleitung eines entsprechenden Verfahrens führen wird. Die Behörden werden nun die Details des Vorfalls prüfen und über die weiteren Maßnahmen entscheiden, einschließlich möglicher Strafen und Sanktionen, die gegen den Fahrer verhängt werden können. \Dieser Vorfall unterstreicht die Bedeutung von Geschwindigkeitskontrollen und die Notwendigkeit, sich an die geltenden Verkehrsregeln zu halten. Die Polizei in Niederösterreich führt regelmäßig Geschwindigkeitsmessungen durch, um die Sicherheit auf den Straßen zu gewährleisten und das Unfallrisiko zu minimieren. Solche Maßnahmen sind besonders wichtig in Bereichen, in denen Baustellen oder andere temporäre Einschränkungen die Verkehrssituation beeinflussen. Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, stets aufmerksam und rücksichtsvoll zu fahren, insbesondere in Zonen mit Geschwindigkeitsbeschränkungen. Die Einhaltung der Tempolimits trägt nicht nur zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer bei, sondern hilft auch, schwere Unfälle zu vermeiden und die Verkehrsabläufe zu optimieren. Die zuständigen Behörden werden weiterhin daran arbeiten, die Sicherheit auf den Straßen zu verbessern und die Einhaltung der Verkehrsregeln zu kontrollieren, um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten





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