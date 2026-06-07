Raser auf A12: 220 km/h statt 130 - Führerschein und Auto weg

Ein 52-jähriger Pole ist am Samstagnachmittag auf der Inntalautobahn mit 220 km/h geblitzt worden - 90 km/h zu viel. Die Polizei zog Führerschein und Fahrzeug ein.

Am Samstagnachmittag ist einer Zivilstreife der Tiroler Verkehrspolizei ein spektakulärer Fall von Raser ei auf der Inntalautobahn (A12) ins Netz gegangen. Ein 52-jähriger Pole war mit seinem Fahrzeug auf der Autobahn unterwegs, als er in einer Zone mit erlaubten 130 km/h auf satte 220 km/h beschleunigte.

Die Beamten der Landesverkehrsabteilung Tirol, die in einem zivilen Streifenwagen unterwegs waren, bemerkten das polnische Kennzeichen des Wagens westlich von Zirl in Fahrtrichtung Innsbruck. Sie nahmen die Verfolgung auf und führten eine Geschwindigkeitsmessung durch, die eine Überschreitung von 90 km/h ergab. Der Mann hatte damit die zulässige Höchstgeschwindigkeit um fast 70 Prozent übertroffen und sich einer der schwersten Geschwindigkeitsverstöße auf Tirols Straßen schuldig gemacht. Nach der Messung stoppten die Polizisten den Fahrer und unterzogen ihn einer Kontrolle.

Die Konsequenzen waren für den 52-Jährigen drastisch: Ihm wurde nicht nur der Führerschein vorläufig entzogen, sondern auch sein Fahrzeug beschlagnahmt. Zudem musste der Pole eine Sicherheitsleistung in Höhe von über tausend Euro hinterlegen, um die weiteren Verfahrenskosten zu decken. Die Polizei betonte, dass solche Tempoexzesse nicht nur eine Gefahr für den Fahrer selbst, sondern auch für alle anderen Verkehrsteilnehmer darstellen. Gerade auf der stark befahrenen Inntalautobahn können Geschwindigkeitsüberschreitungen dieser Größenordnung zu schweren Unfällen mit Todesfolge führen.

Der Fall zeigt erneut die Problematik von Rasern auf Österreichs Autobahnen. Die Behörden haben in den letzten Jahren ihre Kontrollen verstärkt, insbesondere durch den Einsatz von Zivilstreifen und modernen Messgeräten. Dennoch gibt es immer wieder Verkehrsteilnehmer, die die Risiken ignorieren und mit extrem überhöhter Geschwindigkeit fahren. Der 52-jährige Pole muss nun mit einem langwierigen Verfahren rechnen, das neben einer hohen Geldstrafe auch einen mehrmonatigen Führerscheinentzug und möglicherweise eine Sperre für die Wiedererlangung des Führerscheins umfassen kann.

Sein Fahrzeug wird voraussichtlich für mehrere Wochen oder sogar Monate eingezogen bleiben, bis die Ermittlungen abgeschlossen sind. Die Polizei appelliert erneut an alle Fahrer, die Geschwindigkeitsbegrenzungen einzuhalten, um die Sicherheit auf den Straßen zu gewährleisten





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