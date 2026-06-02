Rasender Verkehrsrowdy liefert sich wilde Verfolgungsjagd mit bis zu 230 km/h auf A8

Ein 23-Jähriger ohne Führerschein flüchtet nach Geschwindigkeitskontrolle mit bis zu 230 km/h vor der Polizei, baut Unfall und wird nach wilder Autobahn-Flucht festgenommen.

Ein 23-jähriger Mann aus Wien hat sich am Montagvormittag in Oberösterreich eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert, die mit extrem hohen Geschwindigkeiten und gefährlichen Manövern einherging.

Alles begann bei einer routinemäßigen Geschwindigkeitskontrolle in der Gemeinde Kallham im Bezirk Grieskirchen. Dort fiel ein junger Lenker mit seinem Fahrzeug auf, der in einer Tempo-70-Zone mit 125 km/h gemessen wurde. Eine Polizeistreife folgte dem Mann daraufhin mit aktivierten Sondersignalen. Anstatt anzuhalten, beschleunigte der Fahrer jedoch weiter, versuchte sogar, das Zivilfahrzeug der Beamten von der Straße abzudrängen, und erreichte dabei Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 200 km/h.

In diesem Zusammenhang kam es mehrfach zu beinahe katastrophalen frontalem Zusammenstößen mit entgegenkommendem Verkehr. Seine Flucht führte ihn schließlich auf die Innkreisautobahn (A8), wo er im Bereich einer Baustelle bei Aistersheim mit noch höherer Geschwindigkeit unterwegs war. Hier erreichte er bis zu 230 km/h, verlor jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug und baute einen Unfall, der seine Flucht vorerst beendete.

Der 23-Jährige verließ das beschädigte Auto und rannte über die Autobahn, um seine Fahrt mit einem anderen, zufällig vorbeikommenden Fahrzeug fortzusetzen. Doch auch dieser Lenker ließ sich nicht für seine Zwecke einspannen und hinderte ihn daran. Kurz darauf konnte die zwischenzeitlich alarmierte Polizei den Flüchtigen festnehmen. Bei der Durchsuchung seines Wagens fanden die Beamten eine kleine Menge Suchtmittel.

Zudem stellte sich heraus, dass der Verdächtige keinen gültigen Führerschein besaß und bereits eine aktive Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien vorlag. Der junge Mann wurde daraufhin in die Justizanstalt eingeliefert. Der Vorfall zeigt erneut die extremen Gefahren, die von rücksichtslosen Verkehrsteilnehmern ausgehen, und die teils dramatischen Konsequenzen, die selbst bei vergleichsweise kurzen Fluchtstrecken entstehen können. Die Polizei ermittelt nun wegen zahlreicher Delikte, darunter gefährliche Fahrweise, Widerstand gegen die Staatsgewalt, Suchtmittelbesitz und Fahren ohne Berechtigung





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