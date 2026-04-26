Rasante Verfolgungsjagden in Wien: Angst vor der Polizei als Motiv?

Zwei gefährliche Verfolgungsjagden beschäftigten die Wiener Polizei am Wochenende. Beide Fahrer gaben an, aus Angst vor einer Festnahme geflüchtet zu sein. Hohe Geschwindigkeiten und gefährliche Manöver gefährdeten Fußgänger und andere Verkehrsteilnehmer.

Zwei atemberaubende und gefährliche Verfolgungsjagd en beschäftigten das Wochenende die Wiener Polizei und stellten eine erhebliche Gefahr für die öffentliche Sicherheit dar. In beiden Fällen gaben die gefassten Verdächtigen an, ihre Flucht sei von panischer Angst vor einer Festnahme durch die Polizei motiviert gewesen.

Diese Begründung wirft Fragen nach den Hintergründen der Angst und möglichen Vorstrafen auf, die zu solch riskanten Verhaltensweisen führen. Die Verfolgungsjagden demonstrieren nicht nur eine Missachtung der Verkehrsregeln, sondern auch eine skrupellose Gefährdung unbeteiligter Dritter. Der erste Vorfall ereignete sich in Wien-Simmering, wo ein Autofahrer während einer Geschwindigkeitskontrolle durch seine rücksichtslose Fahrweise auf sich aufmerksam machte. Er überschritt die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h im Ortsgebiet massiv und raste mit 121 km/h davon.

Als die Polizei versuchte, ihn anzuhalten, reagierte der Fahrer mit einem abrupten Wendemanöver mitten auf der Fahrbahn und floh mit extrem hoher Geschwindigkeit. Die anschließende Verfolgungsjagd führte über die Ostbahnstraße und die Klederinger Straße bis nach Schwechat. Dabei erreichte der Fahrer Geschwindigkeiten von bis zu 160 km/h, wobei er auch im Ortsgebiet von Schwechat mit rund 125 km/h unterwegs war. Die Situation wurde besonders kritisch, als eine Fußgängerin auf einem Zebrastreifen gefährdet wurde und der Fahrer eine rote Ampel missachtete.

Kurzzeitig verlor die Polizei das Fahrzeug aus den Augen, konnte es aber schließlich in der Plankenwehrstraße in Schwechat stellen. Der Fahrer, ein 21-jähriger österreichischer Staatsbürger, versuchte zu Fuß zu fliehen, wurde aber von den Beamten festgenommen. Er gab an, aus Angst vor der Polizei geflüchtet zu sein. Sein Führerschein wurde vorläufig entzogen, und er muss mit mehreren Anzeigen rechnen.

Die rücksichtslose Fahrweise und die Gefährdung unbeteiligter Personen werden mit aller Konsequenz verfolgt werden. Nur wenige Stunden später kam es zu einer weiteren, ähnlich dramatischen Verfolgungsjagd in Heiligenstadt. Ein Lenker wurde bei einer Verkehrskontrolle in der Heiligenstädter Straße mit 78 km/h in einer 50er-Zone gemessen. Als die Polizei ihn stoppen wollte, fuhr er sogar direkt auf einen Polizisten zu.

Nur durch ein Ausweichmanöver wenige Meter vor dem Beamten konnte eine Kollision verhindert werden. Die anschließende Verfolgungsjagd führte zu Geschwindigkeiten von bis zu 170 km/h. Etwa eine Stunde später wurde das Fahrzeug erneut gesichtet, doch der Fahrer floh erneut und erreichte erneut bis zu 160 km/h. Dabei fuhr er über beide Fahrstreifen, wodurch mehrere Personen in der Nähe eines Lokals gezwungen waren, zur Seite zu springen, um nicht erfasst zu werden.

Schließlich konnte der 19-jährige Fahrer im Bereich Unterer Schreiberweg bei den Nussdorfer Weinbergen gestoppt werden. Aufgrund einer Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der afghanische Staatsbürger festgenommen. Auch er gab als Grund für seine Flucht 'Angst vor der Polizei' an. Der junge Mann war bereits vorbestraft und wird nun angezeigt.

Die Wiederholung solcher Vorfälle unterstreicht die Notwendigkeit verstärkter Kontrollen und einer konsequenten Strafverfolgung, um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten. Die Staatsanwaltschaft wird die Fälle eingehend prüfen und angemessene Maßnahmen ergreifen, um die Täter zur Rechenschaft zu ziehen und weitere Vorfälle dieser Art zu verhindern





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