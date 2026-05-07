Rasante Polizeiverfolgung endet mit Unfall: Betrunkener Fahrer ohne Führerschein prallt gegen Baum

Ein 35-jähriger Mann aus St. Lambrecht hat am Donnerstagabend eine gefährliche Flucht vor der Polizei unternommen, nachdem er von Beamten gestoppt werden sollte. Der Fahrer, der keinen Führerschein besaß und stark alkoholisiert war, verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen einen Baum.

Ein 35-jähriger Mann aus St. Lambrecht (Bezirk Murau) hat am Donnerstagabend gegen 22.15 Uhr eine rasante Flucht vor der Polizei unternommen, nachdem er von Beamten mittels Anhaltestab gestoppt werden sollte.

Der Fahrer, der nach eigenen Angaben bereits seit längerem keinen Führerschein mehr besaß, ignorierte die Anweisung der Polizisten und beschleunigte sein Fahrzeug. Die Streife nahm die Verfolgung auf und folgte ihm über die L502 durch das Ortsgebiet von Laßnitz bis nach Murau. Während der rund 14 Kilometer langen Verfolgungsfahrt überschritt der Mann mehrfach das zulässige Tempo, sowohl auf der Freilandstraße als auch im Ortsgebiet, und missachtete zudem das Rotlicht einer Ampel.

In Murau bog er schließlich auf die Frauenalpenstraße ein, verlor jedoch nach etwa drei Kilometern in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen einen Baum. Bei der Kontrolle durch die Landespolizeidirektion wurde bei dem 35-Jährigen eine schwere Alkoholisierung festgestellt. Nach dem Unfall versuchte der Mann, von der Unfallstelle zu fliehen, wurde jedoch von den Beamten gestellt und festgenommen. Die Kommentarfunktion zu diesem Vorfall steht von 22 bis 6 Uhr nicht zur Verfügung





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Polizeiverfolgung Unfall Alkohol Führerschein St. Lambrecht

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