Rare Ferrari 812 Competizione Aperta crashes into Mercedes Cabrio in Malibu, causing millions of dollars in damage

A rare Ferrari 812 Competizione Aperta, one of only 599 built worldwide, crashed into a Mercedes E-Klasse Cabrio on the Pacific Coast Highway in Malibu, causing significant damage to both vehicles. The Ferrari was heavily damaged, with its front completely destroyed and the carbon fiber splitter severely damaged. The Mercedes, while not as severely damaged, still required repair.

Ein ultra seltener Ferrari 812 Competizione Aperta krachte bei Malibu (USA) in eine Mercedes-Cabriolet. Der Schaden geht in die Millionen. Dieser Anblick lässt Autofan-Herzen bluten: In Kalifornien ist ein extrem seltener Ferrari 812 Competizione Aperta in einen Crash verwickelt worden.

Der italienische Luxus-Bolide krachte auf dem berühmten Pacific Coast Highway bei Malibu in ein Mercedes E-Klasse Cabrio. Besonders bitter: Vom offenen Ferrari wurden weltweit nur 599 Stück gebaut. Fotos zeigen das ganze Ausmaß des teuren Unfalls. Der Mercedes stand regelrecht auf der zerstörten Front des Ferraris.

Während das deutsche Cabrio vergleichsweise glimpflich davonkam, wurde der italienische Supersportler massiv beschädigt. Die komplette Frontpartie des Ferraris wurde zerstört, auch der Carbon-Stoßfänger ist schwer beschädigt. Medienberichten zufolge könnten zudem wichtige Technik-Komponenten unter der Haube betroffen sein. Der Ferrari 812 Competizione Aperta zählt zu den exklusivsten Modellen der Marke.

Unter der Haube arbeitet ein gewaltiger V12-Saugmotor mit 830 PS. Weil weltweit nur 599 Exemplare gebaut wurden, zahlen Sammler mittlerweile enorme Summen für das offene Hypercar. Preise von deutlich über zwei Millionen Dollar gelten als realistisch. Selbst wenn der Ferrari repariert werden kann, bleibt der Schaden für Sammler enorm.

Gerade bei streng limitierten Luxusautos zählen Originalzustand, Historie und Unfallfreiheit besonders viel. Ein Crash dieser Größenordnung kann den Wert massiv reduzieren – selbst nach einer perfekten Reparatur. Immerhin gibt es auch gute Nachrichten: Laut"Autobild" wurde bei dem Unfall niemand verletzt





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