Rapid Wien gewinnt Wiener Derby gegen Austria: Tabellenführung zurück

Rapid Wien besiegt Austria Wien im Wiener Derby mit 2:0. Yusuf Demir und ein Eigentor sichern die Tabellenführung in der Bundesliga.

Rapid Wien hat am Sonntag im Wiener Derby bei Erzrivale Austria Wien mit 2:0 gewonnen. Durch diesen Auswärtssieg in der elften Runde der Bundesliga hat Rapid die Tabellenführung zurückgeholt. Zuvor war Salzburg nach einem 5:1-Sieg gegen Lustenau führend gewesen. Die Hütteldorfer zeigten eine starke Leistung und nutzten die Fehler der Wiener konsequent.

Die Tore fielen in der zweiten Halbzeit. Yusuf Demir traf in der 60. Minute zum zwischenzeitlichen Führungsziel. Später sorgte Tae-Seok Lee in der 82. Minute für ein Eigentor, das die Entscheidung endgültig besiegelte. Trotz des Sieges bleibt Rapid in einer schwierigen Phase. Die Veilchen stecken weiter in einer Krise, obwohl sie aktuell Tabellenführer sind.

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Austria zeigt starke Phasen

Die Austria präsentierte sich in verschiedenen Spielphasen sehr stark. Die Hausherren ließen großangelegte Chancen auf die Führung aus. Am Ende stehen die Veilchen mit leeren Händen da. Als Elter der Tabelle liegen sie nun nur noch einen Punkt vor Schlusslicht Wolfsberg. Wegen des Skandals im Februar fehlten die Austriasupporter im Auswärtssektor.

13.461 Zuschauer waren im Stadion anwesend. Sie sahen ein hart umkämpftes und abwechslungsreiches Spiel. In der 75. Minute zündeten ausgesperrte Rapid-Fans ein Feuerwerk. Die Atmosphäre war angespannt, aber das Spiel auf dem Feld blieb fair. Die Austria hatte trotz der negativen Bilanz phasenweise die Oberhand.

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Umbruchsphase bei den Veilchen

Die Ausgangslage für das Derby war klar. Der souveräne Tabellenführer gastierte bei der in der Krise steckenden Austria. Trainerwechsel, der Cup-Aus und der drohende Abstieg waren Themen. Plötzlich vergaß alles im Derby. Nach zwei anfänglichen Chancen der Gäste übernahm Violett die Kontrolle. Die Hüttendorfer wurden am eigenen Sechzehner eingenschnürt.

Pettar Nosa Dahl in der 6. Minute und Tony Adamsen in der 13. Minute verpassten je allein vor dem Torwart Samuel Sahin-Radlinger. ÖFB-Youngster Vasilje Markovic weckte die Veilchen mit einem Traumsolo. Sein Weitschuss landete sehenswert an der Querlatte in der 27. Minute. In Folge geriet Rapid regelrecht ins Schwimmen.

Elfmeter und Eigentor entscheiden

Der Abwehrchef Nenad Cvetkovic kratzte einen Abschluss von Sanel Saljic von der Linie. Austria-Kapitän Manfred Fischer tauchte allein vor Niklas Hedl auf, schloss zu zentral ab. Ein Freistoß von Saljic wurde aus aussichtsreicher Distanz über das Tor gelenkt. Wer einen Einbruch der Austria erwartet hatte, irrte. Auch nach dem Seitenwechsel waren die Hausherren stark.

Das Spiel gestaltete sich offener. Eine Viertelstunde ging es hin und her. Als Rapid erstmals Ballbesitz im gegnerischen Strafraum hatte, brach der Torbann. Jannes Horn brachte den Ball in die Mitte. Aleks Dragovic kam im Zweikampf gegen Ercan Kara zu spät und verursachte den Foul-Elfmeter. Dragovic bestritt sein 18. Wiener Derby. Sein erstes Spiel hatte er 2008 mit 17 Jahren absolviert. Nun wurde er zum tragischen Helden.

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Reaktionen und Aufstellungen

Nach dem Elfmeter fand Rapid nach Ballgewinnen viel mehr Platz vor dem Tor. Den Stanglpass von Bendeguz Bolla konnte Dahl nicht über die Linie drücken. Die Vorentscheidung kam durch Lee. Er lenkte einen Eckball unglücklich mit dem Knie über die Linie. Rapid-Trainer Johannes Hoff Thorup schickte die eingespielte Startelf ins Spiel. Austrias Interimscoach Maximilian Uhlig setzte auf Überraschungsmann Wilhelm Vorsager in der Innenverteidigung. Der 29-Jährige war eigentlich für die Amateure verpflichtet worden. Die Austria startete mit Sahin-Radlinger im Tor. Defensiv agierten Ranftl, Handl, Dragovic und Vorsager. Im Mittelfeld liefen Lee, Müller und Fischer auf. In der Offensive bildeten Saljic, Eggestein und Markovic das Trio.