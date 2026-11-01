Rapid Wien besiegt Austria im Wiener Derby mit Toren von Demir und Lee

Im 351. Wiener Derby setzte sich Rapid Wien mit Toren von Yusuf Demir und einem Eigentor von Tae-Seok Lee durch. Fans zündeten ein Feuerwerk vor der Generali Arena.

Im 351. Wiener Derby setzte sich der Tabellenführer Rapid Wien am Sonntag im Stadion der Vienna gegen den Erzrivalen Austria Wien durch. Der entscheidende Ausgleichstreffer fiel in der 60. Minute, nachdem Yusuf Demir nach einer hart umkämpften ersten Halbzeit einen Elfmeter verwandelte. Die Gäste führten schließlich mit 0:2, wobei der zweite Treffer ein Eigentor des Austria-Spielers Tae-Seok Lee war.

Emotionale Reaktion und Feuerwerk vor der Arena

Der Jubel der Rapid-Spieler und der Betreuerbank am Spielfeldrand war deutlich lauter als bei den meisten anderen Spielen dieser Saison. Dieser emotionale Ausbruch hatte tiefe Gründe, die weit über den sportlichen Erfolg hinausgingen. Im Februar des vergangenen Jahres war es zu einem schwerwiegenden Skandal beim Derby gekommen, der die Stimmung in der gesamten Stadt prägte.

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In der Folge war der Auswärtssektor im Stadion völlig leer geblieben, was als Signal der Ablehnung gewertet wurde. Dass sich die Fans der Hütteldorfer dennoch entschlossen in Richtung Stadion des Erzrivalen bewegten, zeigte sich bereits eine Viertelstunde vor dem Anpfiff. Ihre Präsenz war ein klares Bekenntnis zur Tradition und zur Unterstützung des Teams.

Die sogenannte Rapid-Viertelstunde, die normalerweise mit klatschenden Beifall im Stadion eingeleitet wird, verlief in diesem Spiel anders. Statt Applaus zündeten die Anhänger vor den Toren der Generali Arena ein großes Feuerwerk. Die hellen Lichter und lauten Knallgeräusche waren für die Fans und Spieler im Stadioninneren deutlich sichtbar und hörbar.

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Dieses Spektakel schuf eine einzigartige Atmosphäre, die die Stimmung im gesamten Umfeld des Spiels bestimmte. Die visuelle und akustische Prägung durch das Feuerwerk begleitete die Zuschauer während der gesamten ersten Halbzeit. Es blieb als ein prägendes Element in der Geschichte dieses speziellen Derbys in Erinnerung.

Spielverlauf und Entscheidung durch Eigentor

Auf dem Platz dominierte Rapid Wien nach der Führung durch Yusuf Demir zunehmend das Geschehen. Zuvor hatten die Hausherren starke Phasen gezeigt, doch nach der Pause wendete sich das Blatt komplett. Die Gäste zeigten sich ab der 60. Minute deutlich überlegen und kontrollierten das Spiel tempo.

Es ist gut möglich, dass die vorherige Unterstützung durch die Fans und das Feuerwerk die Kicker des Tabellenführers zusätzlich motivierte. Diese psychologische Stärke zeigte sich in der spielerischen Dominanz, die die Austria-Mannschaft überforderte. Die Defensive der Gastgeber wirkte zunehmend ungesichert und fehlgeleitet.

Die Vorentscheidung fiel schließlich in der 82. Minute durch einen dramatischen Moment. Nach einem Eckball von Rapid Wien sprang der Ball bei Tae-Seok Lee vom Knie ins eigene Tor. Dieser Fehler sicherte den 0:2-Endstand und die drei wichtigen Punkte für die Wiener.