Rapid-Spieler erinnern sich nicht an die schmerzhafteste Niederlage vor 30 Jahren

Peter Schöttel, Zoran Barisic und Stephan Marasek erinnern sich nicht an das Spiel, das vor 30 Jahren die österreichische Meisterschaft verloren wurde. Sie spielen den "Doppelpass" zurück und sprechen über die Niederlage.

Heute vor 30 Jahren, am 8. Mai 1996, griff letztmals ein österreichisches Team nach einer europäischen Krone: Rapid forderte nach einer magischen Saison in Brüssel das Star-Ensemble von Paris SG, verlor das Finale im Europacup der Pokalsieger 0:1.

Weil Peter Schöttel einen Freistoß von Bruno N’Gotty unglücklich mit dem Schienbein abfälschte. Mit Zoran Barisic und Stephan Marasek spielen zwei der damaligen Rapid-Daltons den "Doppelpass" zurück... Erinnere mich nicht an das Spiel, das bleibt auf ewig meine schmerzhafteste Niederlage. So eine Chance bekommt man nur einmal. Aber wir waren nicht mutig, nicht gut genug





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