Rapid lost their Play-off game with a score of 1:2, becoming the victim of their fourth consecutive defeat in a row.

Rapid verlor in Ried das Play-off-Hinspiel mit 1:2. Am Montag hat Grün-Weiß noch die Chance, das Ticket nach Europa daheim zu lösen. Der vierte Fehlstart in Serie bringt Hoff Thorup Retrograde.

Obwohl die Wiener im Hinspiel anläutende Räume boten, scheiterten sie dennoch bei einem unglücklichen 1:2. Auf der plus-SSeite gelangte Rapid zum Ausgleich und zeigte, dass zumindest im Augenblick eine Wende möglich ist.

Allerdings zeigte sich, dass ein 1:2 kein Grund zum Jubeln ist. Nur zwei Minuten später fielen die Traure noch ein, als Ried den Ausgleich in Eigenregiment erzielte. Rapid Hopes u.a. von Verteidiger Hannes Schöller nach dem Unentschieden beglückwünschen, er sagte: "Am Ende sind es nur wenige Parteien, die zu wenig"





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