Raphael Rüdiger unterschreibt mündliche Vertragsverlängerung bei Real Madrid bis 2027

Nach langen Spekulationen und intensiven Gesprächen hat Raphael Rüdiger eine mündliche Einigung über einen Vertrag bis Sommer 2027 mit Real Madrid erzielt. Trotz Verletzungsproblemen und attraktiven Angeboten aus dem Ausland bleibt er dem Klub treu und wird weiterhin als Führungsspieler in einer verletzungsgeplagten Abwehr wichtige Impulse geben.

Nach monatelangen Gerüchten und intensiven Verhandlungen hat sich der deutsche Nationalspieler Raphael Rüdiger mit den spanischen "Königlichen" auf eine neue Vertragslaufzeit bis zum Sommer 2027 verständigt, wie Transfer experte Fabrizio Romano bestätigt hat.

Die Einigung ist bislang nur mündlich erfolgt und soll erst nach den laufenden Präsidentschaftswahlen bei Real Madrid offiziell bekannt gegeben werden. Während mehrere internationale Medien von einer baldigen offiziellen Bestätigung berichten, bleibt das genaue Datum der Veröffentlichung noch unklar. In den vergangenen Wochen stand Rüdiger immer wieder im Fokus der Diskussionen, weil sein Verbleib im Klub nicht als gesichert galt. Dies lag vor allem an anhaltenden physischen Problemen, die den 33‑jährigen Innenverteidiger in dieser Saison stark beeinträchtigten.

Knie- und Hüftbeschwerden zwangen ihn zu häufigen Ausfällen und zwangen ihn teilweise dazu, trotz Schmerzen weiterzuspielen, bis schließlich eine operative Behandlung unumgänglich wurde. Trotz dieser gesundheitlichen Rückschläge gelang es Rüdiger, am Ende der Saison wieder konstantere Leistungen zu zeigen und damit das Vertrauen des Trainerstabs zurückzugewinnen. Nach Angaben der spanischen Tageszeitung "AS" hatte der Deutsche ursprünglich einen Zweijahresvertrag angestrebt, ein Angebot, das jedoch nicht mit der langfristigen Philosophie des Klubs vereinbar war, die Spielern über dreißig Jahren bevorzugt Jahresverträge anbietet.

Rüdigers Bereitschaft, sich an diese Konditionen anzupassen, wurde als Zeichen seiner Verbundenheit mit dem Projekt von Real Madrid gewertet. Neben seiner sportlichen Qualität ist er vor allem als Führungspersönlichkeit und stabilisierender Faktor in einer Defensive im Umbruch von großer Bedeutung. Der bevorstehende Abgang von David Alaba, die anhaltenden Verletzungsprobleme von Éder Militão und die unklare Zukunft weiterer Abwehrspieler machen Rüdigers Rolle als Eckpfeiler der Rückraumverteidigung besonders wichtig. Auch finanzielle Interessen aus dem Ausland spielten eine Rolle bei den Verhandlungen.

Laut spanischen Quellen erhielt Rüdiger ein lukratives Angebot aus Saudi‑Arabien, das er jedoch ablehnte, um auf höchstem sportlichem Niveau mitzuspielen. Seit seinem kostenlosen Wechsel von Chelsea im Sommer 2022 hat der Deutsche mit Real Madrid zahlreiche Titel gewonnen, darunter die Champions League und die spanische Meisterschaft. Mit dem neuen Vertrag soll er auch in der kommenden Saison die zentrale Figur der Madrider Offensive‑Verteidigung bleiben und damit die langfristige Planung des Klubs unterstützen.

Für Fans und Experten alike ist die Vertragsverlängerung ein klares Signal dafür, dass Real Madrid trotz des defensiven Wandels auf erfahrene Führungskräfte setzt, um zukünftige Erfolge zu sichern. Die offizielle Bekanntgabe wird mit Spannung erwartet, denn sie wird nicht nur die sportliche, sondern auch die strategische Ausrichtung des Teams für die nächsten Jahre prägen





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