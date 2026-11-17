Die Nationalmannschaft unter Ralf Rangnick verlängerte ihre Heimserie auf 17 Spiele ohne Niederlage und führt damit Europas Länderspielstatistik an. Der aktuelle Punkteschnitt von 2,0 im Jahr 2026 positioniert das Team auf Platz neun.

Die österreichische Nationalmannschaft unter der Leitung von Ralf Rangnick hat einen historischen Meilenstein in der europäischen Länderspielgeschichte erreicht. Nach dem überraschenden 2:3-Auswärtssieg Englands gegen Spanien hält das Team von Ralf Rangnick derzeit die Marke für die längste ungeschlagene Heimserie des Kontinents. Seit mehr als drei Jahren verliert das ÖFB-Team vor eigenem Publikum kein Spiel mehr, was die Mannschaft klar an die Spitze der europäischen Statistik katapultiert.

Statistik: 17 Heimspiele ohne Niederlage

Die beeindruckende Bilanz umfasst exakt 17 Heimspiele in Folge, die von den Österreichern ohne eine einzige Niederlage überstanden wurden. In diesem Zeitraum gelangen den Männern um Ralf Rangnick 14 Siege und drei Unentschieden. Das Torverhältnis von 49:10 unterstreicht dabei die offensive Dominanz und die defensive Stabilität der Mannschaft in diesen Partien vor heimischem Publikum.

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Die letzte Mannschaft, die es bis dato schaffte, Österreich vor eigenen Fans zu bezwingen, war Belgien. Am 13. Oktober 2023 endete ein Spiel in Wien mit einer knappen 2:3-Niederlage für die Gastgeber. Seit diesem Datum ist es für die Gegner des ÖFB-Teams in Österreich nicht mehr möglich, Punkte zu holen, was die Kontinuität der Leistung unter Ralf Rangnick belegt.

Qualität der Gegner bestätigt Serienstärke

Besonders bemerkenswert ist die hohe Qualität der Nationalteams, gegen die Rangnicks Mannschaft die Unbesiegtheit ausbauen konnte. Deutschland wurde im heimischen Stadion mit 2:0 besiegt, während die Türkei mit einem deutlichen 6:1 abgefertigt wurde. Auch Norwegen musste bei der Partie mit einem 1:5 eine klare Niederlage hinnehmen, was die Stärke der heimischen Elf unter Beweis stellt.

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Im europäischen Vergleich hat sich die aktuelle Situation dahingehend zugespitzt, dass andere führende Nationen ihre eigenen Serien einbüßen mussten. Tschechien hatte zuvor 19 Heimspiele nicht verloren, ehe Kroatien mit einem 2:1-Erfolg die Serie beendete. Norwegen musste sich in der letzten Länderspielpause Portugal mit 1:2 geschlagen geben, und auch Dänemark unterlag wenige Tage später Portugal mit 2:4.

Der aktuelle Höhepunkt der Statistik wird durch den Fall von Weltmeister Spanien verdeutlicht. Nach 19 Heimspielen ohne Niederlage verloren die Iberer gegen England mit 2:3. Dadurch ist Österreichs aktuelle Serie von 17 ungeschlagenen Heimpartien nun die längste unter allen europäischen Nationalteams. Der nächste Verfolger im europäischen Ranking ist Irland, das seit zehn Heimspielen ungeschlagen ist, jedoch deutlich hinter der österreichischen Leistung zurückliegt.

Jahresbilanz 2026 und Ausblick auf Israel

Nicht nur die Heimserie ist herausragend, auch die Jahresbilanz der Rangnick-Elf fällt in 2026 beeindruckend aus. Sieben Siege, drei Unentschieden und lediglich zwei Niederlagen stehen für Österreich in diesem Kalenderjahr zu Buche. Geschlagen geben musste sich das Nationalteam dabei nur gegen Weltmeister Spanien und den Vizeweltmeister Argentinien.

Mit einem durchschnittlichen Punkteschnitt von 2,0 liegt Österreich im europäischen Jahresranking auf dem neunten Platz unter 55 Nationalmannschaften. Am kommenden Dienstag bietet sich im abschließenden Nations-League-Spiel gegen Israel im ungarischen Debrecen die nächste Gelegenheit, Geschichte zu schreiben. Ein Sieg würde Österreich den achten Sieg des Jahres 2026 einbringen und die bisherigen ÖFB-Bestmarken aus den Jahren 1982 und 2024 einstellen.

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An der Spitze des europäischen Jahresrankings bleibt weiterhin Spanien. Die Weltmeister gewannen 13 ihrer 18 Spiele in diesem Zeitraum, holten vier Unentschieden und mussten sich lediglich England geschlagen geben. Mit einem Punkteschnitt von 2,39 sind sie in der aktuellen Statistik nicht mehr einzuholen, während sich Österreich durch die stabile Heimform auf einem soliden Weg zur Konsolidierung in der Spitzengruppe befindet.