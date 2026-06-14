Der deutsche Trainer Ralf Rangnick hat seinen Vertrag als Teamchef des österreichischen Fußballnationalteams bis zur Europameisterschaft 2028 verlängert. Die Entscheidung fällt kurz vor WM-Beginn und beendet wochenlange Spekulationen. Rangnick signalisiert damit Kontinuität und Konzentration auf die anstehenden internationalen Aufgaben.

Ralf Rangnick hat seine Vertragsverlängerung als Teamchef Österreich s bis zur EM 2028 bekanntgegeben und damit kurze vor WM-Beginn für Klarheit gesorgt. Die Entscheidung fällt in einer heiklen Phase, da seine ungewisse Zukunft die Vorbereitung des österreich ischen Teams überschattet hatte.

Rangnick betonte, es sei ihm eine Herzensangelegenheit, und bekräftigte seine Verbundenheit mit Österreich. Der 67-Jährige erklärte, die Verlängerung sei notwendig, um sich voll auf die Weltmeisterschaft konzentrieren zu können. ÖFB-Aufsichtsratschef Josef Pröll lobte das Signal der Geschlossenheit und der gemeinsamen sportlichen Ziele. Rangnick hatte zuvor mehreren europäischen Topklubs, darunter Bayern München und AC Mailand, abgesagt, und hob hervor, dass er von Anfang an Klarheit bis zum WM-Start gefordert habe.

Der Weg mit dem österreichischen Nationalteam führt nach 28 Jahren Abstinenz zurück auf die WM-Bühne. Das Auftaktspiel gegen Jordanien sei richtungsweisend, so Rangnick, und werde entsprechend angegangen. Die nun geklärte Situation entlastet die Mannschaft und ermöglicht eine fokussierte Vorbereitung auf das Turnier





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ralf Rangnick Österreich Nationalmannschaft WM 2022 Vertragsverlängerung EM 2028 ÖFB Teamchef AC Mailand Bayern München

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Vertrag verlängert: Rangnick bleibt ÖFB-TeamchefWIEN. Ralf Rangnick hat wenige Tage vor Österreichs WM-Start für Klarheit gesorgt. Der Teamchef bleibt der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft über das Turnier hinaus erhalten.

Read more »

Rangnick bleibt Teamchef: Österreichischer Fußballverband verlängert Vertrag bis 2027Ralf Rangnick hat als Teamchef der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft einen neuen Vertrag unterschrieben, der bis Ende 2027 läuft und sich im Erfolgsfall automatisch bis zur EM 2028 verlängert. Sein Gehalt steigt deutlich auf zwei Millionen Euro netto pro Jahr, finanziert durch Sponsoren. Die Entscheidung für den ÖFB fiel nach Gesprächen mit AC Milan.

Read more »

ÖFB verlängert Vertrag mit Teamchef Ralf Rangnick bis 2027Der österreichische Fußball-Bund hat die Vertragsverlängerung von Ralf Rangnick bekannt gegeben. Der 67-jährige Deutsche unterschrieb einen neuen Kontrakt bis Ende 2027, der sich bei erfolgreicher EM-Qualifikation automatisch bis 2028 verlängert. Rangnick bleibt damit über die WM 2026 hinaus im Amt und leitet die Nationalmannschaft in ihre erste WM-Teilnahme seit 28 Jahren.

Read more »

Rangnick bleibt bis 2027: Österreichs Teamchef verlängert beim ÖFBRalf Rangnick hat seine Vertragsverlängerung als Trainer der österreichischen Nationalmannschaft bis Ende 2027 bekanntgegeben. Der 67-Jährige entschied sich trotz Anfrage von AC Mailand für einen Verbleib beim ÖFB. Bei erfolgreicher Qualifikation für die EM 2028 verlängert sich der Vertrag automatisch bis zum Turnier.

Read more »