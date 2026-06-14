Rangnick verlängert bis 2028: Positive Reaktionen aus dem ÖFB-Team

Die Vertragsverlängerung von Teamchef Ralf Rangnick bis zur EM 2028 stößt bei den österreichischen Nationalspielern auf große Zustimmung. Im Teamcamp in den USA betonen Xaver Schlager und Michael Gregoritsch die Wichtigkeit der Entscheidung, besonders vor dem WM-Auftakt gegen Jordanien. Die Mannschaft steht kurz vor der Abreise zum Eröffnungsspiel in Santa Clara, nachdem das letzte Training in Santa Barbara absolviert wird.

Die wochenlangen Spekulationen um die Zukunft von Nationaltrainer Ralf Rangnick sind beendet. Der ÖFB -Teamchef hat seine Vertragsverlängerung bis zur Europameisterschaft 2028 bekanntgegeben, eine Entscheidung, die bei den österreichischen Nationalspielern im Trainingslager in Santa Barbara eindeutig positiv aufgenommen wird.

Xaver Schlager und Michael Gregoritsch äußerten sich erleichtert und betonten die Wichtigkeit dieser Nachricht, insbesondere im Vorfeld der anstehenden Weltmeisterschaft. Schlager hob die erfolgreiche Zusammenarbeit der vergangenen Monate hervor und erklärte, dass er sich keine großen Sorgen über die Unsicherheit gemacht habe, da jeder seine privaten Angelegenheiten habe. Für Gregoritsch war die Klarstellung vor dem WM-Start entscheidend, da ein negativer Ausgang die Stimmung innerhalb der Mannschaft beeinträchtigt hätte.

Das Team absolviert derzeit die letzten Vorbereitungen: Das Abschlusstraining für das erste WM-Spiel gegen Jordanien findet am Montagvormittag im Harder Stadium statt, bevor die Mannschaft am Nachmittag nach San Francisco reist. Das Eröffnungsspiel wird am Dienstagabend (MESZ Mittwoch 6.00 Uhr) im benachbarten Santa Clara gegen den WM-Neuling ausgetragen. Die Entscheidung Rangnicks schafft Planungssicherheit bis 2028 und unterstreicht die Kontinuität im österreichischen Fußball, was von den Spielern als starkes Signal gewertet wird





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