Das ÖFB-Team schließt das Länderspieljahr 2026 in Debrecen mit einem Unentschieden ab. Trainer Ralf Rangnick nutzt das Spiel zur Überprüfung von Personalie.

Das österreichische Fußballnationalteam hat das Länderspieljahr 2026 in der ungarischen Stadt Debrecen mit einem 1:1-Unentschieden gegen Israel abgeschlossen. Die Tore für die Austrian Football Association erzielte Sasa Kalajdzic in der 62. Minute, während Peretz für Israel bereits in der 36. Minute traf. Sportlich hatte die Begegnung nach der sicheren Qualifikation für die höchste Spielklasse der Nations League keine direkte Bedeutung mehr.

Rangnick testet Kader und neue Spieler

Trainer Ralf Rangnick nutzte die Situation, um experimentierfreudig an den Personalien zu drehen. Er stellte eine Startelf auf, die sich um acht Positionen von der vorangegangenen 1:0-Siegelf gegen Irland unterschied. Obwohl der Spielablauf in der ersten Halbzeit oft hinkte und die Abstimmung zwischen den Linien zu wünschen übrig ließ, bot das Match wichtige Einblicke in die aktuelle Verfassung der Gruppe. Die Erkenntnisse dieses Aufeinandertreffens wiegen schwerer als das reine Spielergebnis.

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Luca Weinhandl und Abwehr im Fokus

Besonders der erst 17-jährige Debütant Luca Weinhandl hinterließ einen positiven Eindruck auf dem Platz. Der Mittelfeldspieler von Sturm Graz gilt als wertvollster Akteur im österreichischen Bundesligakader. Sein Marktwert beläuft sich auf 15 Millionen Euro, was ihn zu einem der teuersten Talente des Landes macht. Weinhandl musste aufgrund von Problemen im Hüftbeuger zur Pause ausgewechselt werden, doch weitere Einberufungen für den Teenager sind absehbar.

In der Innenverteidigung überzeugte das Duo David Affengruber und Michael Svoboda. Svoboda kam ab der 46. Minute zum Einsatz und erhöhte den Konkurrenzkampf im dicht besetzten Abwehrzentrum weiter. Felix Bacher, Legionär bei Lyon, erhielt zwar in der ersten Halbzeit das Vertrauen an der Seite von Affengruber, konnte diese Chance jedoch nicht nutzen. Die defensive Stabilität wurde durch die beiden genannten Spieler gesichert.

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Kalajdzic etabliert sich als Nummer eins

Sasa Kalajdzic präsentierte sich als einer der klaren Gewinner des Tages. Wie bereits gegen Irland traf auch gegen Israel der Angreifer von LASK. Damit festigt er seinen Weg zum unangefochtenen Nummer eins in der Sturmposition und rückt Gregoritsch in der internen Hierarchie zunehmend in den Hintergrund. Seine Bedeutung beschränkt sich nicht nur auf das Offensivspiel.

Auch in der Defensive war Kalajdzic unverzichtbar. Er agierte bei Flanken in den eigenen Strafraum nach Eckbällen wie ein Basketball-Center auf der Suche nach dem Rebound. Diese Vielseitigkeit macht ihn zu einer Schlüsselfigur im aktuellen Kader von Rangnick und unterstreicht seinen Wert für die Nationalmannschaft.

Junge Talente zeigen Zukunftspotenzial

Yanik Spalt gab als weiterer Debütant in der Schlussphase ein deutliches Versprechen für die Zukunft ab. Er kam in der 87. Minute ins Spiel und war bemüht, das Geschehen noch zu beeinflussen. Seine Maßflanke in den Strafraam führte beinahe zum späten 2:1-Siegtreffer, doch Gregoritsch vergab die Chance. Die Performance der jungen Spieler zeigt, dass das ÖFB-Team auch in Zukunft auf frische Kräfte setzen kann.