Rangnick lobt Happel-Stadion als besten Standort für Event-Arena

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick setzt sich für den Erhalt des Ernst-Happel-Stadions ein und wirbt mit privaten Investoren für eine Multifunktionsarena. Die Stadt Wien müsste die Abrisskosten nicht tragen.

Der deutsche ÖFB -Teamchef Ralf Rangnick hat sich eindeutig für den Erhalt des heutigen Standorts des Ernst-Happel-Stadion s im Wien er Prater ausgesprochen. Rangnick bezeichnet den Ort als den logistisch und verkehrstechnisch optimalen Standort für eine von ihm favorisierte, multifunktionale Eventarena in Österreich. In einer Ansprache vor Journalisten betonte der Nationaltrainer, dass an dieser Beurteilung des Standorts kaum noch diskutiert werden müsse, da die infrastrukturellen Vorteile auf der Hand lägen.

Investoreninteresse an Multifunktionsarena

Rangnick berichtete, dass eine Gruppe erfolgreicher Unternehmer und Investoren ihr absolutes Interesse an einem solchen Projekt bekundet habe. Für die privaten Geldgeber sei die Klärung des genauen Standorts sowie die Regelung von Namens- und Betreiberrechten eine zentrale Voraussetzung für eine finanzielle Beteiligung. Der Teamchef wies darauf hin, dass Investitionen in Höhe von 600 Millionen oder sogar einer Milliarde Euro nicht aus reinem Spaß am Projekt getätigt würden. Die Investoren müssten die Möglichkeit sehen, nach der Fertigstellung auch Gewinne mit der Arena zu erzielen, die das ganze Jahr über für verschiedene Events genutzt werden könne.

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Rolle der Stadt Wien und Finanzierungsmodell

Da die Stadt Wien die Eigentümerin des Grundstücks im Prater ist, müsste sie im Falle eines neuen Projekts die Liegenschaft an eventuelle Investoren abtreten. Zudem würden hohe Abrisskosten für das bestehende Stadionoval anfallen. Rangnick betonte jedoch, dass private Geldgeber bereit seien, diese Kosten zu tragen. Das Ziel sei es, ein Modell zu schaffen, das die Stadt Wien finanziell entlastet und ohne die Nutzung von Steuergeldern auskommt. Aktuell sehe Rangnick die Situation jedoch noch in einem sehr frühen Stadium, da das Thema noch in hohem Maße im Bereich des Möglichen bzw. Konjunktivs liege.

Neuer Co-Trainer Maximilian Ritscher überzeugt

Neben der Stadionfrage äußerte sich Rangnick positiv über die Zusammenarbeit mit dem neuen Co-Trainer Maximilian Ritscher. Der 32-jährige Assistenzcoach, zuvor bei Dietmar Kühbauer beim LASK tätig, habe alle Erwartungen übertroffen, die man an ihn gestellt habe. Ritscher hatte im September die Aufgaben im Bereich der Standardsituationen von Stefan Oesen übernommen, der in die Rolle von Lars Kornetka aufgerückt war. Rangnick betonte, dass die Zusammenarbeit mit dem neuen Assistenten großen Spaß mache und seine bisherigen Leistungen genau den Vorstellungen des Nationaltrainers entspreche.

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Kritik am erweiterten Länderspielfenster

Weniger zufrieden zeigte sich Ralf Rangnick mit der aktuellen Ausdehnung des ersten Länderspielfensters nach der Weltmeisterschaft auf vier Spiele. Diese Änderung soll eine Abstellungsperiode im Herbst einsparen, führte jedoch bei Rangnick zu Bedenken. Vier Langzeitverletzte, die er Ende September bzw. Anfang Oktober vorzeitig nach Hause schicken musste, wertete er als klares Signal dafür, dass vier Partien innerhalb von zehn oder elf Tagen für die Nationalspieler zu viel seien. Der Teamchef plädiert daher für die Wiederherstellung des alten Zustands des Länderspielkalenders.

Kaderentscheidungen und Vorbereitungsphase

Im Kader für die anstehenden Nations-League-Partien gegen Irland und Israel am 14. und 17. November musste Rangnick einige Entscheidungen treffen. Der Werder-Bremen-Kapitän Marco Friedl fand keinen Platz mehr im Aufgebot, da Rangnick auf Spieler setzt, die seine Spielidee eines vorwärts gerichteten Verteidigens vollständig verinnerlicht haben. Mit Michael Svoboda nominierte der 68-Jährige einen dritten Premier-League-Verteidiger, während weitere Optionen wie Jannik Schuster, Samson Baidoo, Ifeanyi Ndukwe, Valentin Zabransky oder Leopold Querfeld parat stehen. Im offensiven Mittelfeld fallen Paul Wanner und Patrick Wimmer vorübergehend aus, dafür wird Carney Chukwuemeka von Borussia Dortmund erwartet, der in Dortmund wieder regelmäßige Spielpraxis sammeln konnte. Die österreichische Nationalmannschaft bereitet sich im ÖFB-Campus in Wien-Aspern auf das abschließende Doppel des Jahres vor, wobei ein Heimsieg in Linz den Aufstieg in die Liga A bedeuten würde.