Rangnick erklärt Kalajdzic-Startelfentscheidung gegen Jordanien

Nationaltrainer Ralf Rangnick rechtfertigt die Aufstellung von Sasa Kalajdzic in der Startformation gegen Jordanien mit dessen Trainingsleistungen und starken Auftritten beim LASK. ORF-Experte Ivanschitz unterstützt die Entscheidung und unterstreicht die Notwendigkeit variabler Offensivtaktik.

Ralf Rangnick , Trainer der österreichischen Nationalmannschaft, hat erklärt, warum er Sasa Kalajdzic von Beginn an im Spiel gegen Jordanien eingesetzt hat. Viele sahen dies zunächst als Überraschung, doch Rangnick begründete seine Entscheidung mit den starken Trainingsleistungen und den Leistungen, die Kalajdzic in der Rückrunde beim LASK gezeigt hat.

Er sei fit und in guter Form und habe in den letzten zwei Wochen erneut auf sich aufmerksam gemacht. ORF-Experte Andreas Ivanschitz hält die Entscheidung für nachvollziehbar, betont aber, dass die Offensivreihe variabel spielen müsse und es Rochaden und Positionswechsel brauche. Er merkt an, dass auch Marko von der Bank aus Impulse setzen könne.

Die Redaktion distanziert sich von den Nutzerbeiträgen, die nicht zwangsläufig die Meinung des Betreibers widerspiegeln, und behält sich vor, gegen geltendes Recht verstoßende oder anstößige Beiträge zu löschen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einzuleiten





krone_at / 🏆 12. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ralf Rangnick Sasa Kalajdzic Österreich Nationalmannschaft LASK Andreas Ivanschitz Jordanien Fußball

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Österreich trifft auf WM-Neuling Jordanien: Rangnick warnt vor taktisch disziplinierter MannschaftDie österreichische Nationalmannschaft ist gegen Jordanien klar favorisiert, doch Teamchef Ralf Rangnick warnt vor dem WM-Debütanten. Die Jordanier setzen auf eine kompakte Abwehr und schnelle Konter, angeführt von Flügelspieler Mousa Al-Tamari. Österreich könnte mit einem Sieg einen großen Schritt Richtung Achtelfinale machen, muss aber auf Verletzte wie Christoph Baumgartner verzichten. Für Jordanien ist es die erste WM-Teilnahme.

Read more »

WM-Auftakt: Schaffen wir den Sieg gegen Jordanien?Mit dem Duell gegen Jordanien startet Österreich nach 28 Jahren wieder auf der großen WM-Bühne. Das ÖFB-Team will in Gruppe J gleich ein ...

Read more »

Österreichische Fußballfans erkunden San Francisco vor WM-Spiel gegen JordanienVor dem Auftaktmatch der österreichischen Nationalmannschaft gegen Jordanien reisten rund 4‑5 000 Fans nach San Francisco. Sie besichtigten die Golden Gate Bridge, Alcatraz, Pier 39, Fisherman's Wharf und fuhren mit dem Cable Car, bevor sie im Fanblock im Heimtrikot das Spiel unterstützten. Tickets wurden über den ÖFB‑Insider zu Preisen von 150 Euro für das Jordanien‑Spiel erworben, wobei Fans die Reise mit Hochzeitsfeiern und anderen Terminen kombinierten.

Read more »

'Ich glaube nicht...': Rangnick überrascht mit AussageVor dem Duell gegen Jordanien stellen sich Ralf Rangnick und David Alaba den Fragen der Journalisten.

Read more »