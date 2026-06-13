Rangnick bleibt bis 2027: Österreichs Teamchef verlängert beim ÖFB

Ralf Rangnick hat seine Vertragsverlängerung als Trainer der österreichischen Nationalmannschaft bis Ende 2027 bekanntgegeben. Der 67-Jährige entschied sich trotz Anfrage von AC Mailand für einen Verbleib beim ÖFB. Bei erfolgreicher Qualifikation für die EM 2028 verlängert sich der Vertrag automatisch bis zum Turnier.

Ralf Rangnick hat seine Vertragsverlängerung als Teamchef des österreichischen Fußballnationalteams über die WM hinaus bis Ende 2027 bekanntgegeben. Der 67-jährige Deutsche, der seit 2022 das österreichische Nationalteam trainiert, entschied sich trotz Interesses von AC Mailand für einen Verbleib beim ÖFB .

Die Verlängerung beinhaltet eine automatische Verlängerung bis zur EM 2028 in Großbritannien und Irland, sollte sich Österreich erfolgreich qualifizieren. Rangnick betonte, dass ihm der Erhalt seines Trainerstabs besonders wichtig war und dass die Verhandlungen mit dem ÖFB sehr gut und vertrauensvoll verliefen. Die Spieler wurden nach dem Training informiert und reagierten ohne sichtbare Enttäuschung. Der ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzende Josef Pröll bezeichnete die nun geschaffene Klarheit als von großer Bedeutung für die Mannschaft.

Rangnick hatte Österreich zur EM 2024 geführt, wo das Team im Achtelfinale gegen die Türkei ausschied. Im November sicherte sich Österreich durch ein 1:1 gegen Bosnien in Wien die erste WM-Teilnahme seit 28 Jahren. Die Mannschaft gewann alle drei WM-Vorbereitungsspiele im Frühjahr und stellt mit 14 Heimspielen in Folge ohne Niederlage einen ÖFB-Rekord auf. Rangnicks Bilanz nach 45 Länderspielen: 27 Siege, acht Remis, zehn Niederlagen und ein Punkteschnitt von 1,98, der höchste aller ÖFB-Teamchefs nach 1945 mit mindestens zehn Spielen.

Österreich startet bei der WM in Santa Clara gegen Jordanien, weitere Gruppengegner sind Titelverteidiger Argentinien und Algerien. Ex-Nationalspieler Andreas Herzog bezeichnete den Zeitpunkt der Verlängerungsbekanntgabe als perfkt, da es der Mannschaft einen zusätzlichen Push für das erste WM-Spiel geben werde





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