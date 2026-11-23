Die Rama Margarine wurde zur Konsum-Ente 2024 gewählt. Der Verein für Konsumenteninformation kritisiert Preiserhöhungen bei reduzierter Füllmenge massiv.

Die Rama Margarine hat den Negativpreis " Konsum-Ente" im Jahr 2024 erhalten und sich damit erneut als am stärksten kritisiertes Lebensmittelproduct durchgesetzt. Bei dieser Abstimmung handelte es sich um eine von der Konsumentenorganisation Verein für Konsumenteninformation ( VKI) organisierte Umfrage, die sich an die Produkte des Jahres richtete, die als ärgerlichste wahrgenommen wurden. Die Wahl fiel diesmal auf die Margarine, die bereits im Vorjahr 2022 den gleichen Negativpreis erhalten hatte, was die anhaltende Unzufriedenheit der Verbraucher mit der Produktgestaltung unterstreicht.

Bei der aktuellen Abstimmung haben sich knapp 6000 Menschen an der Wahl beteiligt und dabei fünf verschiedene Lebensmittelprodukte bewertet. Die Rama Margarine erhielt dabei deutlich die meisten Stimmen, wobei rund die Hälfte der abgegebenen Stimmen auf dieses eine Produkt entfiel. Die Hauptkriterien für die Wahl waren erneut die als unfair empfundenen Preissteigerungen in Verbindung mit einer Reduzierung der tatsächlichen Produktmenge, ein Phänomen, das von Verbraucherschützern als Mogelpackung bezeichnet wird.

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Details zur Preiserhöhung bei Rama

Die konkreten Gründe für die negative Auszeichnung der Rama Margarine liegen in der deutlichen Verringerung der Füllmenge bei gleichbleibender Verpackungsgröße und steigenden Kosten für den Endverbraucher. Der VKI berichtete am Dienstag, dass sich die Situation für die Marke seit dem Frühling 2026 nochmals verschärft hat. In diesem Zeitraum wurde die Füllmenge im unverändert großen Becher von 450 Gramm auf nunmehr 400 Gramm geschrumpft.

Gleichzeitig mit dieser Mengenreduzierung wurde der Preis der Margarine erhöht. Während 450 Gramm früher zu einem Preis von 1,99 Euro angeboten wurden, liegt der Preis für die aktuelle Packung mit nur noch 400 Gramm zeitweise bei 2,59 Euro. Diese Entwicklung führt zu einer signifikanten Teuerung, die auf die Einheitengrundmenge umgerechnet einer Steigerung von rund 46 Prozent entspricht und damit die Kaufkraft der Konsumenten erheblich belastet.

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Kritik an Herstellern und rechtliche Rahmen

Der Hersteller der Rama Margarine rechtfertigt die kleinere Füllmenge mit gestiegenen Produktionskosten und verweist auf den aufgedruckten Hinweis auf der Verpackung, der die Verbraucher darauf aufmerksam machen soll: "Weniger Inhalt - gleiche Qualität". Diese Formulierung löst bei den Verbrauchern jedoch kaum Vertrauen aus, da das Preis-Leistungs-Verhältnis objektiv verschlechtert wurde. Seit April verpflichtet das Anti-Mogelpackungs-Gesetz den Handel dazu, solche Mengenreduzierungen unter bestimmten Voraussetzungen klar zu kennzeichnen, um Transparenz zu schaffen.

Bereits im Jahr 2022 hatte die Rama Margarine bei dieser Abstimmung gewonnen, als die Füllmenge von 500 Gramm auf 450 Gramm reduziert wurde. Die Packung blieb zu diesem Zeitpunkt unverändert groß, was dazu führte, dass der Becher nur zu etwa drei Vierteln gefüllt war. Die Wiederholung dieses Musters im Jahr 2024 zeigt eine fortgesetzte Strategie des Herstellers, die von den Verbrauchern als systematische Täuschung und Ausbeutung der Marktposition gewertet wird.

Platz zwei und drei der Abstimmung

Den zweiten Platz in der Liste der ärgerlichsten Lebensmittel belegte Ruben's Pistaziencreme, die von rund 18 Prozent der Teilnehmer gewählt wurde. Bei diesem Produkt geht es um die Kategorie "Skimpflation", bei der die Inhaltsstoffe reduziert werden, während der Preis gleich bleibt. Noch im vergangenen Winter lobte der VKI das Produkt für seinen Geschmack, den vergleichsweise geringen Zuckergehalt und einen Pistazienanteil von 45 Prozent.

Bald darauf wurde jedoch eine neue Variante von Ruben's Pistaziencreme entdeckt, die nur noch 15 Prozent Pistazien enthält. Das Verpackungsdesign und der Preis von 2,99 Euro blieben dabei identisch, was für große Verwirrung und Ärger sorgte. Auf Nachfrage teilte der Hersteller Interfood Lebensmittelgroßhandel mit, dass das Vorgängerprodukt aus strategischen Gründen aus dem Sortiment genommen wurde, eine Begründung, die von Verbraucherschützern als unbefriedigend abgetan wird.

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Auf Platz drei der Abstimmung landeten die Bardollini Pistachio Cookies, die von rund 15 Prozent der Wähler ausgewählt wurden. Der Name "Mehr Schein als Sein" wurde für diese Produkte gewählt, da die Kunststoffschale optisch so gestaltet ist, dass sie größere Fülle suggeriert. Die zwei äußeren Mulden enthalten jeweils zwei Kekse, während in den beiden mittleren Mulden nur je ein Cookie auf einem erhöhten Boden liegt.

Tatsächlich hätte in den mittleren Mulden noch jeweils ein weiteres Gebäckstück Platz gehabt, was als bewusste Täuschung der Verpackungsmenge gewertet wird. Der Hersteller Coleste verweist bei dieser Gestaltung auf gestiegene Rohstoffpreise und argumentiert, dass die empfindlichen Kekse durch die erhöhte Position besser geschützt werden sollen. Diese Argumentation trifft bei den Verbrauchern jedoch kaum auf Akzeptanz, da die optische Täuschung im Vordergrund steht und die Menge tatsächlich reduziert wurde.