Der Verein für Konsumenteninformation vergab die Konsum-Ente an Rama. Die Margarine schrumpft bei steigenden Preisen. Weitere Kandidaten waren Ruben's und Bardollini.

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat die Konsum-Ente 2026 an die Marke Rama Margarine vergeben. Damit wird zum zweiten Mal nach 2022 ein Produkt bestraft, das Konsumenten durch versteckte Preiserhöhungen und reduzierte Mengen verärgert hat. Bei diesem Negativpreis geht es um Produkte, die als ärgerlichste Lebensmittel des Jahres gelten und häufig auf das Phänomen der Shrinkflation zurückzuführen sind.

Abstimmungsergebnis und Platzierungen der Kandidaten

Rund 6000 Personen haben an der Wahl zur Konsum-Ente teilgenommen, um das ärgerlichste Lebensmittel des Jahres zu bestimmen. Etwa die Hälfte der Abstimmenden wählte die Rama Margarine aus fünf zur Auswahl stehenden Produkten. Den zweiten Platz belegte die Ruben's Pistaziencreme, die von rund 18 Prozent der Teilnehmenden gewählt wurde. Auf dem dritten Rang kamen die Bardollini Pistachio Cookies auf 15 Prozent der Stimmen. Bis Mitte November hatte der VKI rund 550 Beschwerden über diese Produkte auf der Plattform Lebensmittelcheck erhalten.

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Mengenreduktion bei steigenden Preisen bei Rama

Die Rama Margarine stand im Mittelpunkt, weil sie erneut einen Preisaufschlag für weniger Inhalt bot. Bereits 2022 schrumpfte die Füllmenge von 500 auf 450 Gramm, während die Packungsgröße gleich blieb. Seit dem Frühling 2026 beträgt das Nettogewicht nur noch 400 Gramm im unverändert großen Becher. Der Preis stieg dabei von 1,99 Euro für 450 Gramm zeitweise auf 2,59 Euro für 400 Gramm. Umgerechnet auf die Menge entspricht dies einer Preiserhöhung von rund 46 Prozent.

Strategische Änderungen bei Ruben's und Bardollini

Hinter Ruben's Pistaziencreme steckt das Phänomen der Skimpflation, bei der die Qualität bei gleichem Preis sinkt. Die Creme enthielt im vergangenen Winter noch 45 Prozent Pistazien, wurde aber später mit nur 15 Prozent Pistazien angeboten. Der Hersteller Interfood Lebensmittelgroßhandel begründete die Auslistung des Vorgängerprodukts mit strategischen Gründen. Bei den Bardollini Pistachio Cookies von Coleste kritisierte der VKI die unsinnige Verpackung. In den mittleren Mulden der Kunststoffschale befindet sich nur ein Cookie statt zwei, obwohl dort Platz für mehr wäre.

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Rechtliche Rahmenbedingungen und Konsumentenproteste

Seit April gilt das Anti-Mogelpackungs-Gesetz, das den Handel verpflichtet, Mengenreduzierungen unter bestimmten Voraussetzungen deutlich zu kennzeichnen. Der Hersteller Rama begründet die kleinere Füllmenge mit gestiegenen Kosten und verweist auf den aufgedruckten Hinweis Weniger Inhalt - gleiche Qualität. Die meisten der 550 Beschwerden, etwa 37 Prozent, betrafen den Preis oder das Gewicht von Lebensmitteln. Dies unterstreicht die hohe Sensibilität der Verbraucher gegenüber versteckten Preiserhöhungen.

Auswirkungen auf den Markt und zukünftige Schritte

Die Verteilung der Konsum-Ente zeigt die Unzufriedenheit der Käufer mit aktuellen Marktstrategien. Der VKI warnt vor solchen Praktiken, die das Vertrauen in Marken schädigen. Die Konsumentenschützer rufen Unternehmen auf, transparent mit Preis- und Mengenänderungen umzugehen. Die Kritik gilt nicht nur der Rama Margarine, sondern auch anderen Herstellern wie Interfood und Coleste, die durch weniger Inhalt oder schlechtere Qualität kontern.