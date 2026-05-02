Der ehemalige Eishockeytrainer und Sportfunktionär Ralph Krueger hat öffentlich gemacht, dass er an Parkinson leidet. Er spricht über seine Diagnose, den Umgang mit der Krankheit und seine Pläne für die Zukunft.

Der deutsch-kanadische Staatsbürger Ralph Krueger , der zusätzlich die Schweiz er Staatsbürgerschaft besitzt, hat öffentlich bekannt gegeben, dass er an Parkinson leidet. Die Diagnose erhielt der 66-Jährige im Herbst des vergangenen Jahres.

Diese Erkrankung ist, wie er selbst betonte, unheilbar, was ihn zu einem verstärkten Rückzug aus der Öffentlichkeit bewogen hat. Krueger sprach zum ersten Mal über seine Krankheit und beschrieb dies als einen bedeutenden persönlichen Schritt. Parkinson ist eine fortschreitende neurologische Erkrankung, die durch den Verlust von Nervenzellen im Gehirn verursacht wird, welche für die Bewegungssteuerung verantwortlich sind. Obwohl es keine Heilung gibt, können die Symptome, insbesondere das Zittern, behandelt werden.

Krueger ist sich dessen bewusst, betont jedoch, dass es keine verlässlichen Prognosen über den Krankheitsverlauf gibt. Er äußerte sich dazu, dass die Lebenserwartung zwar nicht wesentlich beeinflusst wird, die Lebensqualität jedoch beeinträchtigt sein kann. Ein wichtiger Aspekt in seinem Umgang mit der Krankheit ist die körperliche Aktivität. Krueger versucht, täglich zwei bis drei Stunden Sport zu treiben, da er festgestellt hat, dass dies die Symptome lindern kann.

Die Entdeckung der Krankheit erfolgte für Krueger durch ein plötzliches Zittern in der Hand. Anfangs führte er dies auf einen übermäßigen Kaffeekonsum zurück. Durch die Unterstützung seiner Familie und eine umfassende medizinische Betreuung lernte er jedoch, die Krankheit als Teil seines Lebens zu akzeptieren, ohne sich von ihr definieren zu lassen. Er betonte, dass jeder Mensch im Laufe seines Lebens mit Herausforderungen konfrontiert wird und dass dies zur Realität des Lebens gehört.

Krueger hat eine beeindruckende Karriere sowohl als Eishockeyspieler, hauptsächlich in Deutschland, als auch als Trainer hinter sich. Zwischen 1997 und 2010 war er Trainer der Schweizer Nationalmannschaft und führte die VEU Feldkirch von 1994 bis 1998 zu fünf aufeinanderfolgenden österreichischen Eishockey-Meisterschaften. Später war er auch als Cheftrainer in der National Hockey League (NHL) bei den Edmonton Oilers und den Buffalo Sabres tätig. Seine Expertise erstreckt sich jedoch auch auf den Fußball.

Er war von November 2023 bis Jänner 2026 Aufsichtsratsvorsitzender der Wiener Austria und hatte zuvor von 2019 bis 2019 die gleiche Position bei Southampton inne. Darüber hinaus schätzte der österreichische Teamchef Ralf Rangnick Kruegers Erfahrung und lud ihn ein, während der Europameisterschaft 2024 in Berlin einen Motivationsvortrag für das österreichische Fußballteam zu halten. Dieser Vortrag sollte den Spielern zusätzlichen Mut und Selbstvertrauen für die bevorstehenden Spiele geben.

Krueger’s Engagement geht über seine sportlichen Tätigkeiten hinaus und zeigt seine Fähigkeit, Menschen zu inspirieren und zu motivieren. Seine Entscheidung, seine Erkrankung öffentlich zu machen, ist ein Zeichen von Stärke und Mut, und er hofft, damit anderen Betroffenen Hoffnung zu geben und das Bewusstsein für Parkinson zu schärfen. Er möchte zeigen, dass ein erfülltes Leben trotz dieser Diagnose möglich ist, insbesondere durch einen aktiven Lebensstil und die Akzeptanz der Krankheit.

Krueger plant, weiterhin seine Erfahrungen zu teilen und sich für die Forschung und Unterstützung von Parkinson-Patienten einzusetzen. Er sieht seine Erkrankung nicht als ein Hindernis, sondern als eine neue Herausforderung, die er mit Entschlossenheit und Optimismus angehen wird. Die öffentliche Reaktion auf seine Bekanntmachung war überwiegend positiv und unterstützend, was ihm zeigt, dass er mit seiner Geschichte viele Menschen erreichen und ermutigen kann





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