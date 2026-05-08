Ralph Hasenhüttl überlebt schwere Hantavirus-Infektion: 'Ich dachte, ich würde sterben'

Der ehemalige FC-Southampton-Trainer Ralph Hasenhüttl berichtet in einem Interview über seine schwere Hantavirus-Infektion, die ihn fast das Leben gekostet hätte. Er beschreibt die schmerzhaften Symptome und warnt vor den Gefahren der seltenen, aber gefährlichen Krankheit.

Nach einer Mountainbike-Tour in einem Trainingslager fühlte sich der ehemalige Trainer des FC Southampton, Ralph Hasenhüttl , zunächst schwach. Kurz darauf entwickelte er massive Schmerzen, die er als das Gefühl beschrieb, als würde ihm eine Nadel in den Kopf gestochen.

Die Schmerzen wurden noch intensiver, als hätte er ein Messer im Rücken. Als sein Gewicht schwankte und seine Nieren schwächer wurden, warnten ihn seine Ärzte, dass es keine sofortige Heilung geben würde. Man müsse warten, bis der Körper Antikörper bildet und dann hoffen, zu überleben, erklärte er gegenüber The Mirror. Seine Organe seien damals angeschwollen gewesen, Leber und Nieren hätten auf andere Organe gedrückt, erinnerte sich der 56-jährige Österreicher in einem Interview mit dem Boulevardblatt.

Ich versuchte, die negativen Gedanken zu verdrängen, weil ich mich jung, gesund und stark fühlte. Ich dachte: Warum sollte ich an einem Virus sterben? , wurde Hasenhüttl zitiert, der letztlich zwei Wochen auf einer Intensivstation verbrachte. Nach eigenen Angaben dürfte sich Hasenhüttl beim Reinigen seiner Terrasse angesteckt haben - vermutlich, weil er virenhaltigen Staub einatmete.

Das Hantavirus kann durch Ausscheidungen von Nagetieren wie beispielsweise Mäusen oder Ratten auf den Menschen übertragen werden. Die Krankheit, die Hasenhüttl durchmachte, ist selten, aber gefährlich. Sie kann zu schweren Nierenproblemen führen und in manchen Fällen sogar tödlich enden. Hasenhüttl selbst hatte Glück und überlebte die Infektion, obwohl er zeitweise in Lebensgefahr schwebte.

Die Erfahrung hat ihn nachdenklich gemacht. Er betonte, wie wichtig es ist, auf Hygiene zu achten und sich vor Nagetieren zu schützen, um solche Infektionen zu vermeiden. Hasenhüttl, der heute als Experte für verschiedene Medien arbeitet, nutzt seine Geschichte, um auf die Gefahren des Hantavirus aufmerksam zu machen. Er rät dazu, bei Verdacht auf eine Infektion sofort einen Arzt aufzusuchen und sich nicht zu scheuen, medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Die Krankheit kann schnell verlaufen und ohne rechtzeitige Behandlung schwerwiegende Folgen haben





nachrichten_at / 🏆 16. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hantavirus Ralph Hasenhüttl Infektion Gesundheit Nagetiere

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hantavirus-Ausbruch auf Schiff - Dramatische Rettung – Spezialflieger holen InfizierteDrei Tote und mehrere Erkrankte auf der 'Hondius': Vor Kap Verde läuft der Medizineinsatz auf Hochtouren, drei weitere Personen werden ausgeflogen.

Read more »

Ralph Hasenhüttl berichtet über seine lebensbedrohliche Hantavirus-Infektion: 'Die schlimmsten drei Wochen meines Lebens'Der ÖFB-Trainer und ehemalige Bundesliga-Coach Ralph Hasenhüttl hat in einem ausführlichen Interview über seine schwere Hantavirus-Erkrankung gesprochen. Er erinnert sich an die dramatischen Wochen, in denen er um sein Leben kämpfte, und warnt vor der Gefahr der oft unterschätzten Virusinfektion. Gleichzeitig wird die aktuelle Ausbreitung des Hantavirus auf einem Kreuzfahrtschiff vor Afrika thematisiert, bei dem bereits drei Todesfälle zu beklagen sind.

Read more »

Bei einer Routineaufgabe - So steckte sich ÖFB-Starcoach mit dem Hantavirus anHantavirus: ÖFB-Starcoach Ralph Hasenhüttl schildert dramatische Infektion nach Terrassenreinigung und warnt vor unterschätzter Gefahr.

Read more »

„Als hätte ich ein Messer im Rücken“: Trainer Hasenhüttl erinnert sich an Hantavirus-InfektionNach eigenen Angaben dürfte er sich 2012 beim Reinigen seiner Terrasse angesteckt haben.

Read more »