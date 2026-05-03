Ralf Schumacher und Etienne: Intime Einblicke in ihre Hochzeitsvorbereitungen

Die Sky Original Doku-Serie 'Ralf & Etienne: Wir sagen Ja' zeigt die emotionalen und humorvollen Momente der Hochzeitsplanung des Paares an der Côte d’Azur. Start am 21. Mai auf Sky und Wow.

Die Vorbereitungen für die Hochzeit von Ralf Schumacher und Etienne sind nun in einer neuen Sky Original Doku-Serie namens 'Ralf & Etienne : Wir sagen Ja' zu verfolgen.

Die Serie startet am 21. Mai sowohl auf Sky als auch auf Wow und verspricht einen intimen Blick hinter die Kulissen eines ganz besonderen Liebesglücks. Ein kürzlich veröffentlichter Trailer gibt bereits einen Vorgeschmack auf die emotionalen und privaten Momente, die die Zuschauer erwarten dürfen. Freunde und Familie äußern sich in dem Trailer und beschreiben die Veränderung und das Glück, das Ralf in den letzten zwei Jahren durch Etienne erfahren hat.

So sagt eine nahestehende Person: 'Ich habe ihn, glaube ich, noch nie so glücklich gesehen wie die letzten zwei Jahre.

' Diese Aussage unterstreicht die Bedeutung von Etienne in Ralfs Leben und die positive Entwicklung ihrer Beziehung. Die vierteilige Doku-Serie nimmt die Zuschauer mit auf eine Reise durch die gesamte Hochzeitsplanung an der atemberaubenden Côte d’Azur. Von der ersten Location-Besichtigung über die anspruchsvolle Suche nach dem perfekten Anzug bis hin zur Auswahl der passenden Trauringe und der wichtigen Entscheidung, wer die Ehre hat, als Trauzeuge zu fungieren – die Serie lässt nichts aus.

Die Zuschauer werden Zeugen der Herausforderungen und Freuden, die mit der Organisation einer Hochzeit einhergehen, und erleben hautnah, wie Ralf und Etienne ihre Traumhochzeit verwirklichen. Neben den ernsten und emotionalen Momenten dürfen auch humorvolle Einblicke nicht fehlen. Der Trailer zeigt beispielsweise Ralf Schumacher beim Golfspielen, wo er seine sportliche Seite beweist, und einen etwas ungeschickten Versuch, eine Champagnerflasche zu öffnen, was für einige Lacher sorgt.

Diese kleinen Anekdoten verleihen der Serie eine persönliche Note und zeigen die unbeschwerte Seite des Paares. Die Doku ist mehr als nur eine Dokumentation einer Hochzeitsplanung; sie ist eine Geschichte über Liebe, Akzeptanz und das Finden des eigenen Glücks. Die ersten beiden Episoden der Serie sind ab dem 21. Mai auf Sky und Wow verfügbar.

Wer sich nicht bis zum Start gedulden kann, kann sich bereits jetzt durch die Social-Media-Kanäle des Paares einen kleinen Einblick in ihren Alltag verschaffen. Am 28. Mai folgt dann die dritte Episode, die weitere spannende Einblicke in die Vorbereitungen gewährt. Das große Finale, das die gesamte Hochzeitsfeier zeigt, wird ab dem 6.

Juni sowohl auf Sky und Wow als auch linear auf Sky One um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Die Beziehung zwischen Ralf Schumacher und Etienne begann in Monaco. Im Sommer 2024 wagte Ralf Schumacher den Schritt, seine Beziehung zu Etienne öffentlich zu machen und sich gleichzeitig zu outen. Seitdem teilen die beiden offen und ehrlich ihr Leben mit ihren Followern und geben Einblicke in ihren gemeinsamen Alltag.

Diese Offenheit und Authentizität haben viele Menschen berührt und zu einer großen Unterstützung für das Paar geführt. Die Doku-Serie 'Ralf & Etienne: Wir sagen Ja' ist somit nicht nur ein persönliches Dokument, sondern auch ein Zeichen für mehr Akzeptanz und Vielfalt in der Gesellschaft. Die Serie verspricht, ein bewegendes und inspirierendes Fernseherlebnis zu werden, das die Zuschauer emotional berühren und zum Nachdenken anregen wird





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