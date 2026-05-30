Ralf Schumacher und Étienne heiraten in Saint‑Tropez - glanzvolle Feier mit gesellschaftlicher Botschaft

Der ehemalige Formel‑1‑Pilot Ralf Schumacher und sein Partner Étienne gaben in Saint‑Tropez den Bund der Ehe ein. Die mehrtägige Feier, begleitet von Sky‑Dokumentation, verband Luxus, Familie und einen Aufruf zu mehr Akzeptanz gleichgeschlechtlicher Partnerschaften.

Ralf Schumacher und sein Lebenspartner Étienne , ein 36‑jähriger Franzose, gaben am Samstag in Saint‑Tropez an der berühmten Côte d'Azur den Bund der Ehe ein. Das Paar hatte bereits am Vortag mit einem festlichen Polterabend in der historischen Capitainerie de Saint‑Tropez den Auftakt zu einer mehrtägigen Hochzeitsfeier gegeben.

Rund einhundert geladene Gäste feierten inmitten einer Szenerie aus angedockten Luxus‑ und Superyachten, während das Motto "Ganz in Weiß" das Gesamtkonzept der Veranstaltung bestimmte. Die festlichen Räume, die normalerweise von Jet‑Set‑Reisenden frequentiert werden, verwandelten sich für eine Nacht in einen eleganten Tempel der Liebe, in dem klassische Hochzeitsrituale mit einer klaren Botschaft von Gleichberechtigung verknüpft wurden.

Besonders emotional wurde die Feier, als Ralfs Sohn David Schumacher, 24, nach anfänglichen Unsicherheiten, rechtzeitig in Saint‑Tropez eintraf und seinem Vater als Trauzeuge zur Seite stand. Auch ihr Vater Rolf Schumacher, 80, ein bedeutender Förderer der Rennkarrieren seiner Söhne, war präsent und beobachtete das Familienereignis mit großer Freude.

Während das TV‑Paar, das vor den Kameras von Sky stand, vollständig in Weiß gekleidet war, blieben die Töchter Davina und Shania am Freitagabend abwesend - ihr möglicher Auftritt bei der anschließenden Trauung blieb unbestätigt. Die Medienpräsenz war hoch, denn Sky begleitet das Paar in einer vierteiligen Doku‑Serie mit dem Arbeitstitel "Ralf & Étienne: Wir sagen Ja"; die Hochzeitsszene wird bereits ab dem 6. Juni auf dem Sender ausgestrahlt.

Die Zeremonie war nicht nur ein Fest des persönlichen Glücks, sondern trug auch eine klare gesellschaftliche Botschaft. Ralf Schumacher erklärte, dass die öffentliche Dokumentation der gleichgeschlechtlichen Hochzeit darauf abzielen solle, im Jahr 2026 eine solche Verbindung als völlig normal zu erleben. Statt klassischer Geschenke baten die beiden Bräutigame die Anwesenden um Spenden für ein Tierheim, das sie seit Jahren unterstützen. Dieser Hinweis unterstrich, dass trotz des Glitzer‑ und Glamour‑Umfelds von Saint‑Tropez das Herz des Paares bei sozialen Anliegen liegt.

Auf die Frage nach einem traditionellen Heiratsantrag antwortete Ralf, dass keiner stattgefunden habe: "Es ist nicht so, dass jemand auf die Knie gefallen wäre. Das Klassische habe ich jetzt nicht gemacht.

" Stattdessen sei die Entscheidung natürlich und selbständig gewachsen - ein klares Zeichen dafür, dass moderne Beziehungen nicht den alten Skripten folgen müssen, sondern auf Authentizität und gegenseitigem Respekt beruhen





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