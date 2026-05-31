Ralf Schumacher heiratet in Saint-Tropez: Hochzeit vor 80 Gästen wird für TV-Dokumentation gefilmt

Der ehemalige Formel-1-Pilot Ralf Schumacher hat seinen langjährigen Partner Laurent Bousquet-Cassagne in Saint-Tropez geheiratet. Die dreitägige Feier wurde von einem Kamerateam begleitet und wird in einer vierteiligen Sky-Dokumentation gezeigt. Seine Ex-Frau Cora Schumacher gratulierte mit einer liebevollen Botschaft.

Die Hochzeit des ehemaligen Formel-1-Piloten Ralf Schumacher und seines langjährigen Partners Laurent Bousquet-Cassagne hat am Samstag im Rathaus der französischen Mittelmeerstadt Saint-Tropez stattgefunden. Vor rund 80 Gästen gaben sich das Paar bei sommerlichen Temperaturen von etwa 33 Grad das Jawort.

Beide erschienen in aufeinander abgestimmten blauen Anzügen mit passenden Krawatten. Die Trauung wurde von Kamerateams begleitet, da die gesamte Hochzeit Teil einer vierteiligen Fernsehdokumentation des Bezahlsenders Sky ist. Nach der Zeremonie verließen Schumacher und Bousquet-Cassagne am späten Nachmittag als Ehepaar das Rathaus und setzten die Feier mit einer Fahrt in einem Luxusmotorboot zur eigentlichen Location fort. Die Hochzeitsfeierlichkeiten erstrecken sich über insgesamt drei Tage; bereits am Freitag fand in Saint-Tropez ein Polterabend statt.

Für Ralf Schumacher ist es die zweite Ehe. Seine frühere Ehefrau Cora Schumacher sandte dem Paar Glückwünsche über die Bild-Zeitung. In ihrer Botschaft hieß es: Wahre Liebe findet ihren Weg. Manchmal dauert es nur etwas länger, bis jeder weiß, wohin das Rennen geht.

Die Sky-Dokumentation begleitet das Paar auf dem Weg zur Hochzeit. Die ersten drei Folgen waren bereits seit dem 21. Mai verfügbar, das Finale mit den Aufnahmen der Trauung soll ab dem 6. Juni abrufbar sein.

Die mediale Begleitung der Hochzeit unterstreicht die anhaltende öffentliche Aufmerksamkeit für die Person Ralf Schumacher, der zwischen 1997 und 2007 in der Formel 1 aktiv war und 2003 Vizeweltmeister wurde. Die Wahl von Saint-Tropez als Ort der Trauung und der dreitägige Festrahmen spiegeln den exklusiven Charakter der Feier wider. Die Verbindung von privatem Glück und öffentlicher Inszenierung durch eine Fernsehdokumentation zeigt, wie Prominente heute ihre Lebensereignisse gestalten und vermarkten.

Die Reaktion seiner Ex-Frau zeigt zudem, wie respektvoll und versöhnlich ehemalige Partner miteinander umgehen können





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