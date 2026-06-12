Ralf Rangnick sagt AC Mailand ab und konzentriert sich auf ÖFB-Team

Der AC Mailand und Ralf Rangnick haben sich nicht geeinigt. Der österreichische Teamchef forderte vollständige sportliche Kontrolle, was bei den Italienern auf Widerstand stieß. Nun rückt eine Vertragsverlängerung in Österreich in den Vordergrund.

Die Zukunft von Ralf Rangnick als österreichischer Teamchef bleibt ein zentrales Thema im österreichischen Fußball . Der AC Mailand hatte den 67-jährigen Deutschen für den Posten des technischen Direktors im Visier.

Nach einem Treffen mit Klubbesitzer Gerry Cardinale und dessen Berater Zlatan Ibrahimovic schien eine Verpflichtung möglich. Rangnick forderte dabei vollständige sportliche Kontrolle über den gesamten Verein, einschließlich des Nachwuchsbereichs, sowie freie Hand bei Transfers und der Trainerwahl.

Zudem schlug er mit Oliver Glasner und Matthias Jaissle zwei potenzielle Trainer vor. Die Verhandlungen sind nun jedoch offenbar gescheitert. Rangnick soll nicht mehr warten wollen, nachdem er zuletzt keine Rückmeldung von Milan erhalten hatte. In italienischen Medien wurde spekuliert, dass Cardinale seine Forderungen nicht erfüllen wollte und dass Ibrahimovic um seinen Einflussbereich fürchtete.

Rangnick hat sich daraufhin entschieden, dem italienischen Spitzenklub eine Absage zu erteilen und sich voll auf die bevorstehende Weltmeisterschaft mit der österreichischen Nationalmannschaft zu konzentrieren. Gleichzeitig rückt eine Verlängerung seines Vertrags mit dem ÖFB wieder in greifbare Nähe. Die Verhandlungen mit Aufsichtsratschef Josef Pröll, die zuletzt ins Stocken geraten waren, haben offenbar Fortschritte gemacht. Ein unterschriftsreifer Vertrag liegt angeblich vor.

Das aktuelle Arbeitspapier Rangnicks läuft nach der Weltmeisterschaft aus. Damit könnte seine Zukunft sowohl bei der Nationalmannschaft als auch im Vereinsfußball neu geregelt werden, wobei eine Fortsetzung im Amt des Teamchefs derzeit wahrscheinlicher erscheint





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