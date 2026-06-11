Ralf Rangnick: Der Wechsel zum AC Milan wird konkreter

Der Wechsel des Teamchefs zum AC Milan wird zusehends konkreter, Trainer Oliver Glasner liegt bereits ein Vertrag vor. Ein SMS aus Mailand lässt hellhörig werden. "Rangnick macht Milan" stand darin zu lesen.

Der Wechsel des Teamchef s zum AC Milan wird zusehends konkreter, er soll im San-Siro-Stadion den Neustart einleiten. Trainer Oliver Glasner liegt bereits ein Vertrag vor.

Ein SMS aus Mailand lässt hellhörig werden.

"Rangnick macht Milan" stand darin zu lesen. Weil es nach nie dementierten Gesprächen in Wien, zusehends fallenden Namen aus seinem Umfeld und dem laut "Gazzetta" bereits vorliegenden Zweijahresvertrag für Oliver Glasner auch schlüssig klingt, sollte sich Österreichs Fußball darauf vorbereiten, dass der ÖFB-Teamchef nach der WM weiterzieht. Auch passt es wunderbar ins Bild, dass Ralf Rangnick, 67 und seit 2022 Teamchef, vor dem WM-Start gegen Jordanien partout keine Interviews geben wollte.

Die breitgetretene Vertragssituation, der Wunsch sich noch einmal als "Head", also als Mastermind bei einem Verein, zu beweisen: Es ist doch alles bekannt und keinesfalls verwerflich, denn Angebote des AC Milan – 19 Mal Gewinner der Serie A und fünfmal Champion in Europa – lehnt man nur schwer ab. Nur, warum lässt man alle rundum im Dunkeln tappen? Schadet das nicht dem Klima, dem Auftritt, Österreichs erster WM seit 1998?

Laut "Corriere dello Sport" hat Milan-Besitzer Gerry Cardinale Berater-Ikone Zlatan Ibrahimovic degradiert und entschieden, alle Forderungen Rangnicks für den Job als Technischer Direktor zu erfüllen. Freie Entscheidungsmacht, keine Quälgeister und Querdenker: Rossoneri statt Rot-weiß-rot





DiePressecom / 🏆 5. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

AC Milan Ralf Rangnick Oliver Glasner Wechsel Teamchef San-Siro-Stadion Neustart Österreich ÖFB-Teamchef Wunsch Freie Entscheidungsmacht Querdenker Rossoneri Rot-Weiß-Rot Gerry Cardinale Zlatan Ibrahimovic Technischer Direktor Serie A Europa Interview Wunsch Freie Entscheidungsmacht Querdenker Rossoneri Rot-Weiß-Rot Zweijahresvertrag Wunsch Freie Entscheidungsmacht Querdenker Rossoneri Rot-Weiß-Rot Zweijahresvertrag Wunsch Freie Entscheidungsmacht Querdenker Rossoneri Rot-Weiß-Rot Zweijahresvertrag Wunsch Freie Entscheidungsmacht Querdenker Rossoneri Rot-Weiß-Rot Zweijahresvertrag Wunsch Freie Entscheidungsmacht Querdenker Rossoneri Rot-Weiß-Rot Zweijahresvertrag Wunsch Freie Entscheidungsmacht Querdenker Rossoneri Rot-Weiß-Rot Zweijahresvertrag Wunsch Freie Entscheidungsmacht Querdenker Rossoneri Rot-Weiß-Rot Zweijahresvertrag Wunsch Freie Entscheidungsmacht Querdenker Rossoneri Rot-Weiß-Rot Zweijahresvertrag Wunsch Freie Entscheidungsmacht Querdenker Rossoneri Rot-Weiß-Rot Zweijahresvertrag Wunsch Freie Entscheidungsmacht Querdenker Rossoneri Rot-Weiß-Rot Zweijahresvertrag Wunsch Freie Entscheidungsmacht Querdenker Rossoneri Rot-Weiß-Rot Zweijahresvertrag Wunsch Freie Entscheidungsmacht Querdenker Rossoneri Rot-Weiß-Rot Zweijahresvertrag Wunsch Freie Entscheidungsmacht Querdenker Rossoneri Rot-Weiß-Rot Zweijahresvertrag Wunsch Freie Entscheidungsmacht Querdenker Rossoneri Rot-Weiß-Rot Zweijahresvertrag Wunsch Freie Entscheidungsmacht Querdenker Rossoneri Rot-Weiß-Rot Zweijahresvertrag Wunsch Freie Entscheidungsmacht Querdenker Rossoneri Rot-Weiß-Rot Zweijahresvertrag Wunsch Freie Entscheidungsmacht Querdenker Rossoneri Rot-Weiß-Rot Zweijahresvertrag Wunsch Freie Entscheidungsmacht Querdenker Rossoneri Rot-Weiß-Rot Zweijahresvertrag Wunsch Freie Entscheidungsmacht Querdenker Rossoneri Rot-Weiß-Rot Zweijahresvertrag Wunsch Freie Entscheidungsmacht Querdenker Rossoneri Rot-Weiß-Rot Zweijahresvertrag Wunsch Freie Entscheidungsmacht Querdenker Rossoneri Rot-Weiß-Rot Zweijahresvertrag Wunsch Freie Entscheidungsmacht Querdenker Rossoneri Rot-Weiß-Rot Zweijahresvertrag Wunsch Freie Entscheidungsmacht Querdenker Rossoneri Rot-Weiß-Rot Zweijahresvertrag Wunsch Freie Entscheidungsmacht Querdenker Rossoneri Rot-Weiß-Rot Zweijahresvertrag Wunsch Freie Entscheidungsmacht Querdenker Rossoneri Rot-Weiß-Rot Zweijahresvertrag Wunsch Freie Entscheidungsmacht Querdenker Rossoneri Rot-Weiß-Rot Zweijahresvertrag Wunsch Freie Entscheidungsmacht Querdenker Rossoneri Rot-Weiß-Rot Zweijahresvertrag Wunsch Freie Entscheidungsmacht Querdenker Rossoneri Rot-Weiß-Rot Zweijahresvertrag Wunsch Freie Entscheidungsmacht Querdenker Rossoneri Rot-Weiß-Rot Zweijahresvertrag Wunsch Freie Entscheidungsmacht Querdenker Rossoneri Rot-Weiß-Rot Zweijahresvertrag Wunsch Freie Entscheidungsmacht Querdenker Rossoneri Rot-Weiß-Rot Zweijahresvertrag Wunsch Freie Entscheidungsmacht Querdenker Rossoneri Rot-Weiß-Rot Zweijahresvertrag W

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ÖFB-Team bereitet sich auf WM-Spiel vorDas ÖFB-Team bereitet sich auf das erste WM-Spiel seit 28 Jahren vor. Im rot-weiß-roten Teamquartier in Santa Barbara holen sich David Alaba, Marko Arnautovic und Co. den Feinschliff für den Auftakt in der Gruppe J gegen Jordanien. Teamchef Ralf Rangnick zaubert einen Schwäbischen Zwiebelrostbraten, David Alaba macht geschmorte Lammhaxerl und Marko Arnautovic bekommt seine Fleischlaberl wie von der Mama. Der Gourmet-Guru des heimischen Nationalteams ist Fritz Grampelhuber, der seit der EM 2016 für das leibliche Wohl unserer Kicker zuständig ist. Er hat die Lieblingsrezepte der Spieler zusammengestellt und verrät das Einser-Menü: Die Gamskäsekrainer, die er David Alaba schon nach Madrid gebracht hat. Vorerst müssen die ÖFB-Teamspieler aber auf die Gamskäsekrainer verzichten, wie Grampelhuber jüngst dem ORF erzählte. Fleischeinfuhren sind problematisch und Vegetarier gibt es im Team nicht. Die Frage, wem eher ein Tor als ein Spiegelei gelingt, beantwortet der Chefkoch blitzschnell: Ganz klar Goalie Patrick Pentz. Er trifft vorher mit dem Kopf. Die WM für Österreichs Nationalteam wird nicht nur in der Küche ein voller Erfolg sein, wenn der Menüplan bis zum Finale steht.

Read more »

Vertrag bis 2028 und 4 Millionen Euro pro Jahr: So lockt der AC Milan Oliver GlasnerMAILAND. Der italienische Fußball-Erstligist AC Milan steht Medienberichten zufolge vor der Verpflichtung von Oliver Glasner als neuem Cheftrainer.

Read more »

Oliver Glasner vor Wechsel zu AC Milan: Vertragsdetails und strategische PlanungDer österreichische Trainer Oliver Glasner steht kurz vor einer Verpflichtung bei AC Mailand. Der Club wartet mit der offiziellen Verkündung, bis die Position des Technischen Direktors mit Ralf Rangnick besetzt ist. Der Vertrag soll bis 2028 laufen. AC Milan hat bereits den Sommerfahrplan mit einer Tour nach Asien fixiert.

Read more »

Globaler Trend der MigrationEine Studie der Forscher unter Beteiligung des Internationalen Instituts für angewandte Systemanalyse (IIASA) in Laxenburg (NÖ) hat ergeben, dass der Trend der globalen Migration nicht durch den Anstieg der globalen Bevölkerung zu erklären ist. Der Anstieg der Migration übertreffe das weltweite Bevölkerungswachstum und zeige einen 'echten Pro-Kopf-Anstieg der menschlichen Mobilität'. Der mit Hilfe von 'Deep Learning' erstellte Datensatz zu Migrationsströmen zwischen allen 230 von der UNO anerkannten Ländern und Regionen deckt den Zeitraum 1990 bis 2023 ab.

Read more »