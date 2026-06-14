Ralf Rangnick blickt über die WM hinaus: Projekte für Österreichs Fußball-Zukunft

Österreichs Teamchef Ralf Rangnick plant bereits für die Zeit nach der Weltmeisterschaft. Während die Vorbereitung auf das erste Spiel gegen Jordanien läuft, treibt er Infrastrukturprojekte wie eine neue Multifunktionsarena und Reformen in der Nachwuchsarbeit und Ligastruktur voran. Gleichzeitig steht die finale Kadereinteilung und die Zusammenstellung des Trainerteams für die Zukunft noch nicht vollständig fest. Der Fokus liegt dennoch klar auf der WM-Endrunde.

Die Vertragsverlängerung von Ralf Rangnick als österreichischer Teamchef ist gesichert, und obwohl das erste WM-Spiel gegen Jordanien kurz bevorsteht, blickt der Deutsche bereits über das Turnier hinaus.

Er plant, seine Herzensprojekte wie den Bau einer neuen Multifunktionsarena in Wien und die Verbesserung der Nachwuchsarbeit voranzutreiben, um sicherzustellen, dass Österreich auch in drei bis vier Jahren über eine wettbewerbsfähige Nationalmannschaft verfügt. Für die Zeit nach der WM bleibt die genaue Zusammensetzung des Kaders noch unklar. Einzig sicher ist bisher, dass Stürmer Marko Arnautovic seine Karriere im Nationalteam beenden wird. Rangnick hat in den letzten Tagen einige Einzelgespräche geführt, insbesondere mit erfahrenen Spielern, um deren Zukunftspläne zu erfragen.

Einige Entscheidungen werde jedoch erst nach der WM fallen. Auch die zukünftige Zusammensetzung des Trainerstabs ist noch nicht vollständig festgelegt. Assistenztrainer Lars Kornetka wird nach der WM zu Eintracht Braunschweig zurückkehren, während Onur Cinel eine feste Anstellung beim ÖFB erhält. Stefan Oesen und der bisherige Co-Trainer bleiben dem Team erhalten.

Zudem erwägt Rangnick, einen weiteren Spezialtrainer einzustellen, der sich vor allem um Standardsituationen kümmert; dieser müsste nicht unbedingt hauptberuflich für den Verband arbeiten. Parallel zur WM-Vorbereitung will sich Rangnick intensiver umInfrastrukturprojekte wie die geplante moderne Event-Arena in Wien kümmern. Er kritisiert dabei den Rückstand Österreichs im Vergleich zu den für die WM 2026 geplanten hochmodernen Stadien in den USA, Kanada und Mexiko. Weitere Schwerpunkte sind seine Charity-Projekte, die tägliche Bewegungseinheit für die Spieler sowie die Strukturreform der heimischen Ligen.

Hier hinterfragt er insbesondere die Sinnhaftigkeit einer 2. Liga mit mehr Teams als die Bundesliga und das Fehlen einer konsequenten Abstiegsregelung aufgrund wiederholter Insolvenzen. Derzeit liegt Rangnicks gesamter Fokus jedoch auf der WM-Endrunde. Er lobt die herausragenden Bedingungen im Basecamp in Goleta und im Trainungszentrum in Santa Barbara.

Zum ersten Mal sollen beim Training am Samstag alle Spieler voll mitgemacht haben, darunter der neu nominierte Dejan Ljubicic. Rangnick begründete die Nominierung mit Ljubicics Erfahrung, seiner Kenntnis des Spielsystems und seiner Vielseitigkeit. Die Startelf für das Spiel gegen Jordanien hat der Teamchef bereits im Kopf und den Spielern mitgeteilt, ohne jedoch Details preiszugeben. Positiv äußert er sich zudem über die neu eingeführten Trinkpausen zur Mitte jeder Halbzeit, die ihm und den Spielern mehr Möglichkeiten zur taktischen Kommunikation bieten.

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