Ralf Rangnick benötigt weitere Sprunggelenks-OP für Österreichs Nationalteam

Teamchef Ralf Rangnick unterzieht sich einer neuen Operation am Sprunggelenk. Die Entscheidung fiel kurz vor den Nations-League-Spielen gegen Irland und Israel.

Der Deutsche Trainer Ralf Rangnick wird sich in wenigen Wochen einer weiteren Operation am Sprunggelenk unterziehen. Der 68-jährige Teamchef des österreichischen Nationalteams hat diese Entscheidung während der Bekanntgabe des 25-Mann-Kaders für die anstehenden Nations-League-Spiele getroffen. Die chronischen Schmerzen in seinem Knöchel haben sich seit dem Frühsommer 2025 nicht gebessert, sondern verschlimmert, was nun einen chirurgischen Eingriff zur Arthrodese, also einer Versteifung des Gelenks, unerlässlich macht.

Zeitplan der geplanten Operation

Ralf Rangnick bestätigte die Termine für den nächsten operativen Schritt öffentlich. Der OP-Termin ist heute in drei Wochen festgelegt. Dies geschieht in einer kritischen Phase für die österreichische Nationalmannschaft, die gegen Irland und Israel um den Gruppensieg und den damit verbundenen Aufstieg in die A-Liga kämpft. Trotz der nahenden Spiele und der hohen Verantwortung als Teamchef kann er die Behandlung nicht weiter hinauszögern, da seine Mobilität erheblich eingeschränkt ist.

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Die genauen Umstände der Verletzung sind seit dem Frühsommer 2025 bekannt. Damals unterzog sich Rangnick einem Routineeingriff, um Verschleißerscheinungen in seinem Sprunggelenk zu beheben. Doch anstelle einer Besserung bildete sich eine hartnäckige Entzündung aus. Diese führte dazu, dass der Coach mehrere weitere Operationen hinter sich bringen musste, um die Beschwerden zu lindern. Bisher blieben alle konservativen und operativen Versuche ohne dauerhaften Erfolg.

Positionen der Beteiligten und medizinische Einschätzung

Bei der Vorstellung des Kaders erklärte Rangnick seinen Zustand offen und ohne Umschweife. Er gab an, dass es nicht besser, sondern eigentlich schlechter geworden sei. Der geplante Eingriff soll das Sprunggelenk versteifen. Rangnick betonte, dass dieser Begriff dramatischer klinge, als es die tatsächliche Hoffnung auf Heilung rechtfertigt. Er verweist auf medizinische Einschätzungen, die besagen, dass die Chancen gut stehen, nach der Operation wieder schmerzfrei gehen zu können.

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Die Notwendigkeit der Versteifung ist der letzte Ausweg, um die chronischen Schmerzen dauerhaft zu stoppen. Bisher war Rangnick auf diverse Hilfsmittel angewiesen. In den vergangenen Monaten war er an der Seitenlinie oft mit Knierollern oder E-Bikes unterwegs, um sich fortzubewegen. Diese Mobilitätshilfen waren eine Notlösung, um trotzdem die Trainingsbegleitung und die Spiele der Nationalmannschaft wahrnehmen zu können, stoßen nun aber an ihre Grenzen.

Auswirkungen auf die Nationalmannschaft und Zukunft

Die Abwesenheit von Ralf Rangnick an der Seitenlinie wird die Koordination der österreichischen Auswahl in den kommenden Wochen beeinflussen. Der Fokus liegt nun auf dem Gewinn der Gruppe gegen Irland und Israel. Ein Erfolg würde den Aufstieg in die prestigeträchtige A-Liga der Nations League bedeuten. Die Kaderentscheidungen müssen daher auch ohne die physische Präsenz des Trainers auf der Bank optimiert werden.

Nach der Operation in drei Wochen beginnt eine lange Phase der Rehabilitation. Die Hoffnung der medizinischen Betreuer und von Rangnick selbst liegt auf einer vollständigen Schmerzfreiheit. Erst wenn die Heilung erfolgreich verlaufen ist, kann der Trainer seinen Alltagsweg wieder ohne Hilfsmittel bewältigen. Für die Nationalmannschaft bedeutet dies, dass sie sich auf die vorhandenen Spieler und die taktischen Anweisungen konzentrieren muss, die auch von außerhalb der direkten Sichtweite gegeben werden können.