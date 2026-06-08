Railjet in Udine wegen Überfüllung geräumt - Stunde Verspätung und Chaos an Bord

Ein Railjet von Udine nach Österreich musste wegen massiver Überfüllung geräumt werden. Trotz Polizeieinsatz und Aufforderungen, den Zug zu verlassen, startete der Zug mit über 600 Passagieren (gegenüber 440 Plätzen) und einer Stunde Verspätung. Reisende berichten von tumultartigen Szenen und angespannter Stimmung.

Am Sonntag erlebten zahlreiche Urlauber auf ihrer Heimreise von der Adria eine erhebliche Geduldsprobe, als am Bahn hof Udine ein Railjet in Richtung Österreich aufgrund massiver Überfüllung geräumt werden musste.

Der Zug, der planmäßig um 15.59 Uhr hätte abfahren sollen, startete schließlich mit etwa einer Stunde Verspätung, blieb jedoch weiterhin überbesetzt. Die Situation war bereits vor der Ankunft des Zuges angespannt; according to einer Reisenden war der Bahnsteig "schon extrem voll". Als der Railjet pünktlich einfuhr, eskalierte die Lage, weil die reservierten Sitzplätze nicht gekennzeichnet waren, was zu tumultartigen Szenen führte. Über Lautsprecher wurden Passagiere ohne Sitzplatzreservierung mehrfach aufgefordert, den Zug zu verlassen.

Viele weigerten sich jedoch, da sie ein gültiges Ticket für genau diesen Zug besaßen. Der zunehmend unübersichtliche Zustand zwang schließlich die Polizei zum Eingreifen. Beamte versuchten, Fahrgäste aus dem überfüllten Zug zu bringen, was ihnen nur teilweise gelang. Viele Reisende standen unter Zeitdruck, um Anschlussverbindungen zu erreichen, was die Stimmung zusätzlich anheizte.

Nach Darstellung einer anonymen Reisenden befanden sich beim Abfahren rund 600 Personen an Bord, während eine Zugbegleiterin von einer Kapazität von 440 Plätzen sprach. Es kursierten sogar Gerüchte, dass etwa 800 Menschen mitfahren wollten. Eine offizielle Bestätigung dieser Zahlen liegt jedoch nicht vor. Der Vorfall unterstreicht die angespannte Situation im europäischen Bahnverkehr während der Reisezeit, insbesondere auf stark frequentierten Strecken wie der verbindung zwischen Italien und Österreich





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