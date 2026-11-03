Raiffeisen Bank International: Gewinnsteigerung und Addiko-Deal

Die RBI steigert ihr Ergebnis um 9,8 Prozent auf 1,13 Milliarden Euro. Der Addiko-Deal schreitet voran, Garanti BBVA ist integriert und die Russland-Strategie wird angepasst.

Die Raiffeisen Bank International (RBI) hat ihre finanziellen Erwartungen für das laufende Jahr deutlich übertroffen. Dank steigender Gewinne aus dem Kreditgeschäft und den Zinserträgen konnte das Konzernergebnis nach neun Monaten um 9,8 Prozent auf rund 1,13 Milliarden Euro angehoben werden. Diese Entwicklung wurde am Dienstag offiziell bekannt gegeben und unterstreicht die strategische Ausrichtung des Finanzdienstleisters, der seine Kernkompetenzen weiter ausbaut.

Addiko-Übernahme und Strategieanpassung

Die Annahmequote für das Angebot der Raiffeisen Bank International (RBI) im Rahmen der Übernahme der Addiko Bank lag laut Unternehmensangaben am 2. November bei beeindruckenden 94,84 Prozent. Mit dieser hohen Zustimmung seitens der Aktionäre hat die Bank einen entscheidenden Schritt zur Konsolidierung ihrer Präsenz in Südosteuropa gesetzt. Die Freigaben für den Deal wurden in Österreich, Slowenien, Kroatien, Serbien, Montenegro sowie Bosnien und Herzegowina beantragt, wobei das Verfahren in Serbien bereits erfolgreich abgeschlossen ist.

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Ein signifikanter Wandel zeichnet sich im Zusammenhang mit der strategischen Planung für den serbischen Markt ab. Der ursprünglich geplante Carve-out der Addiko-Tochtergesellschaften in Serbien, Bosnien-Herzegowina und Montenegro gilt aus heutiger Sicht als unwahrscheinlich. Ursprünglich war dieser Schritt Teil der Vereinbarung zwischen der Alta Group und der RBI während des Übernahmepokers mit der slowenischen NLB. Nach den Wahlen in Serbien wurde der Alta-Group-Tochter Alta Banka die Banklizenz entzogen, was die Situation verändert. Die RBI geht nun davon aus, alle Addiko-Tochtergesellschaften zu behalten, was eine umfassendere Integration bedeutet.

Garanti BBVA und Kapitalisierung

Die Übernahme der Garanti BBVA Group Romania wurde erfolgreich abgeschlossen und markiert einen weiteren Meilenstein im internationalen Wachstum der Bank. Durch diese Integration wird sich die harte Kernkapitalquote des RBI-Konzerns vorübergehend um rund 60 Basispunkte verringern. Dieser finanzielle Effekt wird im vierten Quartal 2026 wirksam werden, was eine planbare Phase der Konsolidierung für die nächsten Monate andeutet. Die rumänische Raiffeisen S.A. steigt mit diesem Kauf voraussichtlich zum drittgrößten Institut in dem Land auf, gemessen an der Bilanzsumme.

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Parallel dazu entwickelt sich das Portfolio in Russland weiter. Im dritten Quartal verbuchte die Bank hier einen deutlichen Erfolg. Im langjährigen Streit mit dem von der EU sanktionierten russischen Strabag-Aktionär Rasperia Trading Limited hat die RBI vom Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien Ende Oktober 3,15 Milliarden Euro Schadenersatz zugesprochen bekommen. Nun wird zeitnah bei der FMA, der zuständigen Sanktionsbehörde, ein Antrag auf Freigabe der österreichischen Vermögenswerte der Rasperia gestellt. Dieser Schritt ist notwendig, um die zugesprochenen Mittel tatsächlich nutzbar zu machen.

Finanzielle Kennzahlen und Prognose

Die finanziellen Leistungsindikatoren zeigen eine robuste Entwicklung über die ersten drei Quartale. Der Zinsüberschuss ohne das Russland-Geschäft stieg um 6,9 Prozent auf 3,35 Milliarden Euro, während der Provisionsüberschuss um 10,2 Prozent auf 1,62 Milliarden Euro zunahm. Das Kreditwachstum folgte diesem Trend und stieg um 8 Prozent auf 109 Milliarden Euro an. Die harte Kernkapitalquote lag bei 15,4 Prozent im Vergleich zu 15,5 Prozent Ende 2025, unter der Annahme einer kompletten Entkonsolidierung des Russland-Geschäfts. Die Quote notleidender Kredite verbesserte sich von 1,7 Prozent zum Jahresende 2025 auf 1,5 Prozent.

Im Russland-Geschäft selbst schrieb die Bank nach neun Monaten einen Gewinn von 512 Millionen Euro, was einem starken Kontrast zum Minus von 118 Millionen Euro im Vorjahr entspricht. Das Kundenkreditvolumen liegt nach drei Quartalen bei 2,2 Milliarden Euro, nach 2,6 Milliarden Euro zum Ende 2025. Die Risikokosten betrugen 159 Millionen Euro. Für das gesamte Geschäftsjahr rechnet die RBI ohne Russland, inklusive Garanti und unter der Annahme genehmigter Addiko-Deals, mit einem Zinsüberschuss von 4,5 Milliarden Euro und einem Provisionsüberschuss von 2,2 Milliarden Euro. Das Kreditgeschäft soll ohne Berücksichtigung der Zukäufe um 9 Prozent wachsen, was auf weitere Expansion hindeutet.

Ausblick und Führungssicht

Michael Höllerer, der Vorstandsvorsitzende der Raiffeisen Bank International, betonte in der offiziellen Aussendung, dass die Bank mit den aktuellen Ergebnissen bestens aufgestellt sei, um weiter zu wachsen. Diese Aussage spiegelt das Vertrauen des Managements in die eigene Strategiefähigkeit wider. Die Kombination aus erfolgreicher Integration bestehender Zukäufe wie Garanti BBVA, der fortschreitenden Addiko-Übernahme und der Optimierung des russischen Portfolios schafft eine solide Grundlage für die Zukunft.

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Die nächsten Schritte liegen in der klärenden Kommunikation mit den Regulierungsbehörden in den relevanten europäischen Ländern. Sobald die letzten Genehmigungen für die Addiko-Übernahme erteilt werden, kann die geplante Integration in vollem Umfang stattfinden. Die Bank zeigt sich weiterhin optimistisch, die gesetzten Ziele für das aktuelle Geschäftsjahr zu erreichen und ihre Marktstellung in Osteuropa und Südosteuropa nachhaltig zu festigen.