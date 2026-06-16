Rahmenvereinbarung zwischen Iran und USA veröffentlicht: Massive US-Zugeständnisse in Sight

Das geleakte Memorandum of Understanding zwischen Iran und USA sieht ein sofortiges Kriegsende, den Abbau von Sanktionen und umfangreiche Finanzhilfen vor. Alle 14 Punkte der Vereinbarung im Überblick.

Die 14 Punkte der Rahmenvereinbarung zwischen dem Iran und den USA sind nun in vollem Wortlaut bekannt. Das Memorandum of Understanding, das der Presse aus einer zuverlässigen Quelle zugespielt wurde, sieht erhebliche Zugeständnisse seitens der US-Regierung unter Präsident Donald Trump vor, insbesondere in finanzieller Hinsicht.

Das Dokument legt einen detaillierten Fahrplan für ein sofortiges und dauerhaftes Ende der Kampfhandlungen an allen Fronten, darunter auch im Libanon, fest. Beide Seiten verpflichten sich, keine feindseligen Aktionen mehr zu unternehmen und auf jegliche Drohung oder Anwendung von Gewalt zu verzichten. Ein endgültiges Friedensabkommen soll diese Absichtserklärung bestätigen und weiter konkretisieren. Ein zentraler Punkt der Vereinbarung ist die nachhaltige Wiederherstellung der Schifffahrtswege.

Die USA verpflichten sich, ihre Seeblockade unverzüglich aufzuheben und den freien Verkehr im Persischen Golf und im Golf von Oman innerhalb von maximal 30 Tagen vollständig wiederherzustellen. Der Iran soll dabei sicherstellen, dass das Handelsvolumen wieder das Vorkriegsniveau erreicht, wobei technische Hindernisse und die Räumung von Minen berücksichtigt werden. Parallel dazu müssen die USA ihre Streitkräfte innerhalb von 30 Tagen nach Inkrafttreten des finalen Abkommens aus der Region abziehen.

Die Souveränität und territoriale Integrität beider Staaten sollen gewahrt bleiben, und jede Einmischung in innere Angelegenheiten wird ausgeschlossen. Finanziell und wirtschaftlich sehen die Punkte massive Unterstützungsleistungen für den Iran vor. Die USA verpflichten sich, gemeinsam mit regionalen Partnern einen umfassenden Wiederaufbau- und Entwicklungsplan für den Iran zu erstellen, der mit mindestens 300 Milliarden US-Dollar ausgestattet wird. Der genaue Umsetzungsmechanismus soll innerhalb von 60 Tagen ausgehandelt werden.

Alle Sanktionen, einschließlich der UN-Resolutionen und der durch den IAEA-Gouverneursrat verhängten Maßnahmen sowie sämtlicher einseitiger US-Sanktionen, sollen nach einem im finalen Abkommen zu vereinbarenden Zeitplan aufgehoben werden. Bereits unmittelbar nach der Unterzeichnung dieser Absichtserklärung wird das US-Finanzministerium Ausnahmegenehmigungen für den Export von iranischem Rohöl, petrochemischen Produkten und allen damit verbundenen Dienstleistungen erteilen.

Zudem sollen eingefrorene iranische Vermögenswerte schrittweise freigegeben und der iranischen Zentralbank zur Verfügung gestellt werden. Nuklearpolitisch bekräftigt der Iran, niemals Atomwaffen herstellen zu wollen. Bis zum Abschluss des endgültigen Abkommens soll der Status quo im Atomprogramm beibehalten werden, und die USA verpflichten sich, keine neuen Sanktionen zu verhängen oder ihre Truppen in der Region aufzustocken. Verhandlungen für das finale Abkommen müssen innerhalb von 60 Tagen aufgenommen werden, wobei diese Frist im gegenseitigen Einvernehmen verlängert werden kann





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