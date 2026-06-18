Rafael van der Vaart entschuldigt sich für umstrittene Aussage über Japans Fußball-Nationalteam

Nach heftiger Kritik hat sich Rafael van der Vaart, ehemaliger niederländischer Nationalspieler und TV-Experte, für eine umstrittene Aussage entschuldigt, in der er die japanischen Spieler beschimpfte, weil sie "alle gleich aussehen".

Nach heftiger Kritik hat sich der frühere niederländische Nationalspieler Rafael van der Vaart für eine umstrittene Aussage über Japans Fußball-Nationalteam entschuldigt. Der Ex-Profi hatte als TV-Experte nach dem 2:2 der Niederlande gegen Japan bei der WM erklärt, die japanischen Spieler würden "alle gleich aussehen".

Damit wollte van der Vaart begründen, warum die niederländische Defensive beim späten Ausgleichstreffer Torschütze Daichi Kamada aus den Augen verloren hatte. Besonders scharf kritisierte die britische Anti-Diskriminierungsorganisation "Kick It Out" den ehemaligen Oranje-Star. Es sei "zutiefst enttäuschend", dass ehemalige Spieler rassistische Stereotype verbreiten und diese anschließend als Witz rechtfertigen würden, erklärte die Organisation gegenüber "The Athletic"





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