Der Chopin-Gewinner Rafał Blechacz kehrt mit einem intimen Kammermusikabend im Brahms-Saal zurück. Gemeinsam mit Geigerin Bomsori Kim präsentiert er seltene Werke polnischer Komponisten.

Der polnische Pianist Rafał Blechacz, bekannt als Sieger des Internationalen Fryderyk- Chopin -Klavierwettbewerbs im Jahr 2005, ist wieder deutlich auf der internationalen Konzertbühne präsent. Nach einer Phase, in der es um den immer noch jungen Solisten etwas stiller geworden war, zeigte er sich jüngst in voller artistischer Form. Seine Rückkehr in die öffentliche Wahrnehmung markiert ein relevantes Ereignis für die klassische Musikszene, da Blechacz seit seinen Erfolgen als einer der führenden Interpreten seiner Generation gilt und nun wieder regelmäßig in renommierten Sälen zu hören ist.

Intimer Auftritt im Brahms-Saal mit Geigerin Bomsori Kim

Rafał Blechacz gab ein intim konzipiertes Kammermusikabend im Brahms-Saal, der für seine akustische Intimität und exzellente Schallverteilung bekannt ist. Zu seinem Partner trat die südkoreanische Geigerin Bomsori Kim auf, mit der er eine enge künstlerische Synergie eingeht. Dieser Abend diente nicht nur als Bestätigung seiner aktuellen Form, sondern bot dem Publikum die seltene Gelegenheit, die beiden Musiker in einem vertrauten, engen Raum ohne große Bühne zu erleben. Die enge räumliche Distanz zwischen den Künstlern und dem Publikum verstärkte die emotionale Wirkung der dargebotenen Stücke erheblich.

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Kritische Analyse der Darbietung und instrumentaler Klangfarben

Bereits von den ersten Tönen der Debussy-Sonate an zeigte sich Rafał Blechacz von seiner technisch einwandfreien und ästhetisch feinsinnigen Seite. Sein Anschlag wurde als überaus eben und kontrolliert beschrieben, während sein Spiel im Mezzopiano von einer ruhigen, aber tiefen Selbstsicherheit geprägt war. Diese Qualität war so fesselnd, dass es den Hörern zunächst schwerfiel, den Unterschied zu Kims Geigenton zu bemerken, der aus ihrer Guarneri del Gesù-Konserve hervorkam. Kims Instrument präsentierte sich dabei als schmalzlos und lederartig im Klang, was auf eine hohe handwerkliche Qualität und eine dezidierte Ablehnung von schmeichlerischer Übertreibung hindeutete. Die Geigerin verzichtete bewusst auf jedes schmeichelnde Spiel, was die Authentizität der Aufführung unterstrich.

Entdeckung seltener Repertoireperlen polnischer Meister

Ein besonderer Reiz dieses Abends lag in der Programmgestaltung, die sich nicht ausschließlich auf die großen Hits der klassischen Literatur konzentrierte. Stattdessen widmeten sich die Künstler weniger bekannten, aber hochkarätigen Repertoireperlen. Rafał Blechacz förderte dabei zwei meist im Schatten von Frédéric Chopins legendärem Ruhm stehende polnische Meister zu Tage: Ignacy Jan Paderewski und Karol Szymanowski. Diese strategische Entscheidung ermöglichte es dem Publikum, tiefer in die polnische Musiktradition einzutauchen und Werke zu hören, die oft übersehen werden, obwohl sie künstlerisch von hoher Bedeutung sind.

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Begeisternde Interpretation der romantischen Paderewski-Sonate

Die romantisch überfliegende Sonate des 21-jährigen Ignacy Jan Paderewski entwickelte sich im Verlauf des Abends zu einem fantasiereichen Ohrenschmaus. Rafał Blechacz präsentierte das Werk mit einer Leichtigkeit und Fantasie, die die jugendliche Energie des Komponisten perfekt widerspiegelte. Bomsori Kim begleitete dies mit einem Spiel, das alles andere als steril oder klinisch korrekt wirkte. Stattdessen fügte sich ein gewisser, fast organischer Widerstand in den Ton ein, beschrieben als ein Sandkorn im Klang oder eine Erbse unter der Intonationsmatratze. Diese vermeintlichen Unvollkommenheiten gingen jedoch nahtlos in das begeisterte und begeisternde Musizieren der beiden Artisten ein, da sie der Performance eine menschliche, greifbare Wärme verliehen.

Ausblick auf das RSO-Konzert und abschließende Zugaben

Neben der kammermusikalischen Darbietung stand auch die sinfonische Arbeit im Fokus von Rafał Blechacz. Bereits am Freitag trat der Pianist mit dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin (RSO) im Konzerthaus auf, was die breite Relevanz seines aktuellen Engagements unterstreicht. Zurück im Kammermusikkontext überzeugte die von Blechacz aktiv mitgestaltete Franck-Sonate durch ihre Melodiosität. Unstürmisch und koloritreich präsentierte sich Szymanowskis Notturno e Tarantella, während die Zugaben mit Werken von Frédéric Chopin und Fritz Kreisler einen herzlichen Abschluss bildeten. Dieser Mix aus seltener Kammermusik und etablierten Standardwerken zeigt, wie erfolgreich Rafał Blechacz und Bomsori Kim die Balance zwischen Innovation und Vertrauen halten können.