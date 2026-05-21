Radio Caroline sendet falsche Nachricht über den Tod von König Charles III.

Der britische Radiosender Radio Caroline sendete offenbar irrtümlich ein Programm, das nur im Todesfall eines Monarchen vorgesehen ist. Die Nachricht über den Tod von König Charles III. verbreitete sich schnell in sozialen Netzwerken und sorgte für Schock und Empörung bei den Zuhörern.

Der Vorfall passierte bei dem britischen Sender Radio Caroline , wie einige Medien berichten. Dort wurde offenbar irrtümlich jenes Programm abgespielt, das eigentlich nur im Todesfall eines Monarchen vorgesehen ist.

Im Radio war plötzlich zu hören, dass König Charles III. verstorben sei. Kurz darauf lief sogar die Hymne God Save the King, ehe das Programm für einige Minuten unterbrochen wurde. Wenig später gab der Radiosender Entwarnung. Laut den Verantwortlichen handelte es sich um einen technischen Fehler.

Man entschuldigte sich öffentlich bei den Hörern und auch beim Königshaus für den Schockmoment: Wir entschuldigen uns bei Seiner Majestät dem König und bei unseren Zuhörern für jegliche dadurch entstandene Unannehmlichkeiten. In sozialen Netzwerken verbreitete sich die Meldung rasend schnell. Zahlreiche User reagierten geschockt und hielten die Nachricht zunächst für echt. Besonders sensibel ist das Thema, da Charles erst vor wenigen Monaten seine Krebserkrankung öffentlich gemacht hatte.

Schon in der Vergangenheit gab es immer wieder Gerüchte rund um den Gesundheitszustand des Monarchen. Bereits 2024 kursierten falsche Berichte über den angeblichen Tod von Charles, die damals offiziell dementiert werden mussten





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