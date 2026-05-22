Radikale Maßnahmen bei Alpla: Standort in Hard neu ausgerichtet, Arbeitsplätze gefährdet

Der österreichische Verpackungshersteller Alpla muss aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Lage und steigenden Kosten drastische Schritte unternehmen. Das Unternehmen prüft bis Jahresende den Standort in Hard neu zu orientieren, um Produktivität, Kundennähe und Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Von den Maßnahmen könnten mehr als zehn Prozent der knapp 1.000 Mitarbeiter betroffen sein.

"Einer der weltweit größten Betriebe der Branche muss jetzt radikale Maßnahmen setzen. Beim Vorarlberger Verpackungshersteller Alpla stehen harte Einschnitte bevor. Das Unternehmen prüft bis Jahresende den Standort in Hard neu zu orientieren, um Produktivität, Kundennähe und Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern.

In einer Aussendung erklärt Alpla, dass der Stammsitz langfristig abgesichert werden soll. Gleichzeitig müssten aber auch die Kosten angepasst werden. Von den Maßnahmen könnten mehr als zehn Prozent der knapp 1.000 Mitarbeiter betroffen sein. Laut Alpla soll der Stellenabbau unter anderem durch nicht nachbesetzte Jobs, Pensionierungen, Rollenverschiebungen und Vertragsauflösungen umgesetzt werden.





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Alpla Weltweit Größter Verpackungshersteller Radikale Maßnahmen Standort In Hard Neu Ausgerichtet Arbeitsplätze Gefährdet Nicht Nachbesetzte Jobs Pensionierungen Rollenverschiebungen Vertragsauflösungen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Alpla streicht bis zu 155 Stellen am Sitz in Hard am BodenseeVorarlberger Verpackungsspezialist streicht an Standort Hard bis Jahresende Arbeitsplätze aufgrund von Herausfordernden Marktbedingungen und höheren Kosten.

Read more »

Job-Beben bei Verpackungsspezialist Alpla: 155 Stellen wegDer weltweit tätige Vorarlberger Verpackungsspezialist Alpla streicht am Unternehmenssitz in Hard am Bodensee bis zum Jahresende bis zu 155 Stellen.

Read more »

Massenentlassung in Österreich: Alpla baut 155 Stellen abAm Stammsitz in Hard am Bodensee sollen in den nächsten sechs Monaten bis zu 155 Jobs wegfallen.

Read more »

Huemer über das frühe Aus von Alpla HC Hard: Ursachen und AusblickAlpla HC Hard scheidet früh aus den HLA-Playoffs aus. Sportvorstand Huemer spricht über verpasste Chancen und die Zukunft des Teams. Erfahren Sie mehr über die Ursachen.

Read more »