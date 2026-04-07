Radfahren in Niederösterreich erlebt Boom: Mehr Menschen steigen aufs Rad

Das Radfahren in Niederösterreich boomt. Steigende Spritpreise, das Frühlingswetter und das wachsende Umweltbewusstsein treiben die Menschen aufs Rad. Fehlende Radwege und hohes Tempo von Autofahrern stellen jedoch weiterhin Herausforderungen dar.

NÖN.at verwendet Cookies, um Ihnen regionalisierte Inhalte und das bestmögliche Online-Erlebnis zu bieten. Wir empfehlen daher, die Speicherung von Cookies in Ihrem Browser zu erlauben. Falls Sie nicht wissen, wie das funktioniert, helfen Ihnen die folgenden Links weiter. Fehlende Radwege, zersiedelte Gemeinden und hohe Geschwindigkeiten von Autofahrern stellen im Alltag eine Herausforderung für Radfahrer dar.

Trotz dieser Hindernisse erlebt das Radfahren im Alltag und im Tourismus einen deutlichen Aufschwung. Mit dem Frühling und den steigenden Temperaturen nimmt auch die Anzahl der Radfahrerinnen und Radfahrer im Land zu. Die derzeit hohen Kraftstoffpreise verstärken diesen Trend zusätzlich. Viele Niederösterreicher hinterfragen ihr Mobilitätsverhalten grundlegend und denken über neue Mobilitätsoptionen nach, so Maria Zögernitz, Vorstandsmitglied der Radlobby Niederösterreich. Laut Mikrozensus der Statistik Austria nutzen in Niederösterreich generell 800.000 Personen ab 16 Jahren das Fahrrad zumindest gelegentlich als Verkehrsmittel. Hinzu kommen Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren, deren Anteil ebenfalls beachtlich ist. „Das Fahrrad spielt in Niederösterreich eine wichtige Rolle und ist vor allem in den Bezirkshauptstädten sehr attraktiv“, unterstreicht Zögernitz. Die Zunahme der Radfahrer ist nicht nur auf die Jahreszeit und die Spritpreise zurückzuführen. Auch das wachsende Bewusstsein für Nachhaltigkeit und Gesundheit spielt eine wichtige Rolle. Immer mehr Menschen erkennen die Vorteile des Radfahrens, sowohl für ihre eigene Fitness als auch für die Umwelt. Radfahren ist eine umweltfreundliche und gesunde Art der Fortbewegung, die gleichzeitig Staus reduziert und zur Verbesserung der Luftqualität beiträgt. Um das Alltagsradeln weiter zu fördern, sind jedoch Investitionen in die Infrastruktur unerlässlich. Der Ausbau von Radwegen, die Schaffung sicherer Abstellmöglichkeiten für Fahrräder und die Sensibilisierung der Autofahrer für die Bedürfnisse von Radfahrern sind wichtige Maßnahmen. Die Radlobby Niederösterreich engagiert sich aktiv für die Verbesserung der Bedingungen für Radfahrer und setzt sich für politische Entscheidungen ein, die das Radfahren attraktiver machen. Auch die Gemeinden und Städte sind gefordert, ihre Infrastruktur entsprechend anzupassen und Radfahren als gleichwertige Mobilitätsoption zu etablieren. Die Kombination aus steigenden Spritpreisen, dem Wunsch nach einer gesünderen Lebensweise und dem wachsenden Umweltbewusstsein führt zu einem anhaltenden Boom des Radfahrens in Niederösterreich. Die Radlobby und andere Interessensgruppen arbeiten kontinuierlich daran, die Rahmenbedingungen für Radfahrer zu verbessern, damit diese positive Entwicklung weiterhin Bestand hat und das Radfahren in Niederösterreich noch attraktiver wird. Die steigende Beliebtheit des Radfahrens bietet auch wirtschaftliche Chancen. Der Tourismus profitiert von den zahlreichen Radwegen und Routen, die Niederösterreich zu bieten hat. Fahrradverleihe, Fahrradwerkstätten und andere Unternehmen, die sich auf das Thema Radfahren spezialisiert haben, erleben ebenfalls einen Aufschwung. Die Zukunft des Radfahrens in Niederösterreich sieht vielversprechend aus. Mit den richtigen politischen Weichenstellungen, Investitionen in die Infrastruktur und dem anhaltenden Engagement der Radlobby und anderer Interessensvertreter kann das Radfahren zu einer noch wichtigeren Säule der Mobilität in der Region werden und einen wertvollen Beitrag zur Lebensqualität und zum Umweltschutz leisten





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