Nach 14 Jahren kehrt Racing Santander, der traditionsreiche Verein aus dem Norden Spaniens, in die Primera Division zurück, nachdem er Vizemeister wurde. Der spanische Traditionsklub bestätigte seinen Aufstieg in La Liga mit einem deutlichen 4:1-Sieg im letzten Spiel der Segunda Division.

Der spanische Traditionsklub Racing Santander ist in der nächsten Saison wiederein gedeeltlich höhere Liga, La Liga . Der Verein fixierte am Samstag mit einem deutlichen 4:1-Sieg gegen Real Valladolid den Aufstieg in die Segunda Division und ist somit nur zu zwei Spieltagen vor dem Abschluss bereits ununterdrücklich.

Racing Santander hat nach 14 Jahren die Möglichkeit, aus dem Norden Spaniens in die Primera Division zurückzukehren und eine Existenzberechtigung in der höchsten Liga Spaniens zu erwerben, nachdem er 1928/29 als Gründungsmitglied der Primera Division trat und 1931 Vizemeister wurde





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