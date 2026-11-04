RACE ACADEMY: Dokumentation in Paladino d'Oro Finale nominiert

Die Dokumentarfilm 'RACE ACADEMY' über die Formelaustria Race Academy ist im Finale des weltweit ältesten Sportfilm-Festivals in Palermo nominiert.

Die weltweit erste Dokumentation über die Formel 4 mit dem Titel ' RACE ACADEMY - A True Motorsport Story' wurde offiziell für das diesjährige Paladino d'Oro Sportfilm-Festival in Palermo nominiert. Der Film hat es ins Finale des renommierten Wettbewerbs geschafft, der als das älteste Sportfilm-Festival der Welt gilt. Die Nominierung erfolgt in der Hauptkategorie 'Best Motor Film / Motorsport Film'.

Das Finale des ältesten Sportfilm-Festivals

Das Paladino d'Oro zählt als das älteste Sportfilm-Festival der Welt und feiert in Palermo die Symbiose aus Spitzensport und Kinokunst. Das Prestigeevent bringt internationale Filmemacher, Athleten und Produzenten zusammen. Ziel ist es, herausragende Spielfilme, Dokumentationen und Kurzfilme in verschiedenen Kategorien auszuzeichnen. Dazu zählen Bereiche wie Olympia, Paralympics oder E-Sport. Die Auszeichnung erfolgt mit der begehrten goldenen Ritterstatue.

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Leben zwischen Rennstrecke und Schule

Die Dokumentation begleitet Nachwuchsfahrer der Formelaustria Race Academy durch eine komplette Saison in der Formel 4. Neben den Rennen und Trainingsphasen zeigt der Film auch den Druck abseits der Strecke. Die jungen Talente stehen vor der komplexen Aufgabe, den Motorsport mit Schule und Familie zu verbinden. Dazu kommt die Bewältigung der allgemeinen Herausforderungen des Erwachsenwerdens. Teamchef Sepp Renauer steht an der Seite dieser Entwicklung.

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Besetzung und Kritik der Dokumentation

Im Fokus stehen diverse Talente, darunter Marcel Kieser aus Österreich, Krystina Kalistova aus Tschechien und Hady Mimassi aus Kanada. Weitere Mitglieder des Teams sind Simon Schranz aus Österreich und Luis Moser aus Österreich. Programmdirektor Harry Miltner ist ebenfalls im Bild zu sehen. Die Aufnahmen zeigen die Realität hinter den Kulissen eines professionellen Rennsports. Der Film wurde bereits im Februar veröffentlicht und feierte seine Premiere im Wiener Lugner Kino.

Verfügbarkeit für Zuschauer und Fans

Für interessierte Zuschauer bietet sich die Möglichkeit, den Film aktuell kostenlos zu verfolgen. 'RACE ACADEMY - A True Motorsport Story' ist derzeit über die Plattform Joyn sowie bei ServusTV On abrufbar. Dies ermöglicht einem breiten Publikum, die Geschichten der Nachwuchsfahrer zu erleben. Die Veröffentlichung im digitalen Raum ergänzt die internationale Anerkennung durch die Festivalnominierung in Palermo.