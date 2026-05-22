Quantum Optics Ground Station 'Marietta Blau' Officially Opened in Innsbruck

The University of Innsbruck and its research site in Innsbruck have opened a crucial base for the development of a global quantum internet with the opening of the quantum optics ground station 'Marietta Blau' on the Hafelekar (Northern Range), located at an altitude of 2280 meters. The new ground station enables the reception and transmission of quantum signals via satellites.

Diese Woche wurde die quantenoptische Bodenstation 'Marietta Blau' am Hafelekar (Nordkette) eröffnet. Die Universität und der Forschungsstandort Innsbruck verfügen damit über eine wichtige Basis für die Entwicklung eines weltumspannenden Quanteninternets.

Die sich bereits in Betrieb befindliche quantenoptische Bodenstation 'Marietta Blau' am Innsbrucker Hafelekar ist am Montag offiziell eröffnet worden. Benannt nach der österreichischen Physikpionierin empfängt das von der Uni Innsbruck betriebene Teleskop Signale von Quantensatelliten und eignet sich zur satellitengestützten Quantenkommunikation. Dadurch lassen sich etwa verschlüsselte Quanteninformationen senden. Damit sei 'absolut sichere Kommunikation von A nach B möglich', strich der Vizerektor für Forschung der Universität Innsbruck, Gregor Weihs, bei der Eröffnung heraus.

Quanteninformation zu senden und zu empfangen, bedeute schließlich, dass man es mit einer 'zufälligen Folge von Einsen und Nullen' zu tun bekomme, die von niemandem sonst verwendet würde. Das mit einem ein Meter großen Spiegel ausgestattete Teleskop am Hafelekar auf 2280 Metern Seehöhe hätte zudem noch weitere Vorzüge, denn es sei 'vollständig ferngesteuert' sowie in dieser Form aufgrund der relativen Stadtnähe weltweit einzigartig, betonte Weihs





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