Quantenpunkte: Fortschritte in der Forschung und Anwendungen

Die Konferenz-Mitgestalter Armando Rastelli (JKU Linz) und Dorian Gangloff aus Cambridge betonten im Vorfeld die Bedeutung von Kooperation und Austausch. Halbleitermaterialien wie Silizium und Galliumarsenid (GaAs) sind Grundlage vieler elektronischer Geräte wie LEDs, Mobiltelefonen oder Robotern. Ein Quantenpunkt ist eine extrem kleine Halbleiter-Nanostruktur, die Eigenschaften von einzelnen Atomen und Halbleitern vereint. Mit GaAs-Quantenpunkten können verschränkte Photonen erzeugt werden, die für die sichere Übertragung von Quanteninformationen genutzt werden. Eine Punkt-zu-Punkt-Quantenkommunikation, die absolute Datensicherheit garantiert, ist laut Rastelli bereits Realität.

Treffen einander von 10. bis 12. Juni an der FH Vorarlberg in Dornbirn, federführend organisiert von Sandra Stroj, 27 Forschungsgruppen aus zwölf Ländern. Die Konferenz-Mitgestalter Armando Rastelli (JKU Linz) und Dorian Gangloff aus Cambridge betonten im Vorfeld die Bedeutung von Kooperation und Austausch.

Halbleitermaterialien wie Silizium und Galliumarsenid (GaAs) sind Grundlage vieler elektronischer Geräte wie LEDs, Mobiltelefonen oder Robotern. Ein Quantenpunkt ist eine extrem kleine Halbleiter-Nanostruktur, die Eigenschaften von einzelnen Atomen und Halbleitern vereint. Ein Quantenpunkt ist eine Art Käfig für Elektronen, der diese in allen drei Raumrichtungen einschränkt, ähnlich wie im Kern eines Atoms. Mit GaAs-Quantenpunkten können verschränkte Photonen erzeugt werden, die für die sichere Übertragung von Quanteninformationen genutzt werden.

Eine Punkt-zu-Punkt-Quantenkommunikation, die absolute Datensicherheit garantiert, ist laut Rastelli bereits Realität. Ein funktionierendes weltweites Quanteninternet und nützliche Quantencomputer sind jedoch weiterhin eine Herausforderung. Österreich habe seit jeher großen Anteil an der Erforschung der Quantenwelt. Viele bahnbrechende Experimente wurden und werden in Österreich durchgeführt, und viele Ideen, die die Grundlage für Quantencomputing, -sensorik und -kommunikation bilden, wurden in Österreich geboren.

In unserem Bereichhope ich, einen funktionierenden Quantenspeicher zu sehen, der effizient mit Photonen gekoppelt werden kann, um als Knotenpunkt eines Quantennetzwerks zu fungieren





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