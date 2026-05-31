Der Wiener Quantenphysiker Philip Walther und sein Team haben einen Quantencomputer-Satellit entwickelt, der seit Oktober 2025 im All kreist. Der Satellit kann Daten direkt an Bord rechnen und ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung für die Quantenforschung.

Ein Quantencomputer in der Größe einer Schuhschachtel, der ins All fliegt und dort unter extremen Bedingungen arbeitet, ist dem Team rund um den Wiener Quantenphysiker Philip Walther gelungen.

Der Forscher erzählt in einem Podcast, wie aus einem Quantenlabor ein miniaturisiertes Hightech-System wurde, das seit einer Satellitenmission im Oktober 2025 über unseren Köpfen im All kreist. Ein technologischer Meilenstein für Österreich! Der Nutzen ist enorm: Künftige Satelliten sollen Daten nicht mehr teuer zur Erde schicken müssen, um sie auszuwerten. Stattdessen sollen sie direkt an Bord rechnen - schneller, energiesparender und in Echtzeit.

Für beispielsweise Klimaforschung, Katastrophenschutz und Ressourcenplanung wäre das ein Riesen-Fortschritt. Fest steht, der Quantencomputer-Satellit aus Wien leitet eine neue Ära der Quantentechnologie in Österreich und der ganzen Welt ein: Ich bin überzeugt, wir erleben gerade eine Revolution, sagt Walther mit Blick auf die Zukunft der Quantenforschung. Der Quantencomputer-Satellit ist ein Meilenstein in der Entwicklung der Quantentechnologie. Durch die Miniaturisierung des Systems konnte ein enormer Nutzen für die Klimaforschung, den Katastrophenschutz und die Ressourcenplanung erzielt werden.

Der Satellit kann Daten direkt an Bord rechnen, was schneller, energiesparender und in Echtzeit möglich ist. Dies ist ein Riesen-Fortschritt für die Zukunft der Quantenforschung. Der Quantencomputer-Satellit aus Wien ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Er zeigt, dass die Quantentechnologie nicht nur in der Theorie existiert, sondern auch in der Praxis umgesetzt werden kann.

Der Satellit ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung der Quantentechnologie und zeigt, dass die Quantenforschung eine wichtige Rolle in der Zukunft spielen wird





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