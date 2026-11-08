Die PVA verweigert Gabriele S. eine notwendige Beinprothese und spricht von Überversorgung. Volksanwalt Bernhard Achitz kritisiert die Entscheidung scharf und fordert mehr Mitsprache der Versicherten.

Die Pharmazeutin Gabriele S. steht seit einem schweren Verkehrsunfall vor einer täglichen körperlichen Hürde, die ihre Arbeit und Mobilität fundamental beeinträchtigt. Aufgrund der Notwendigkeit, das rechte Bein amputieren zu lassen, war der Aufbau einer funktionierenden Prothese überlebenswichtig für ihre Rückkehr in den Beruf. Bereits im Jahr 2020 hatte sie bei der Privaten Versicherungsanstalt ( PVA) einen Antrag auf eine hochwertige Beinprothese gestellt, um ihre Bewegungsfähigkeit zu stabilisieren.

Mechanismus der medizinischen Notwendigkeit

Die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) übernahm die Testphase der gewünschten Prothese für mehrere Tage und wertete das Ergebnis als durchweg positiv für die Patientin. Die medizinischen Fachkräfte stellten fest, dass das spezielle Modell einen sichereren und schonenderen Gang ermöglicht, was besonders beim Treppensteigen und in engen Kurven entscheidend ist. Durch den gleichmäßigeren Bewegungsablauf wird die Wirbelsäule der Betroffenden signifikant entlastet, was langfristige Sekundärschäden vorbeugt.

Also read OGame feiert 24. Geburtstag mit großem Project-Orion-Update

Ein Gremium aus Ärzten, Physiotherapeuten und Orthopädietechnikern beurteilte die Eignung der Prothese einstimmig als notwendig für die Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit. Trotz dieses klaren medizinischen Konsenses lehnte die PVA den ursprünglichen Antrag ab, ohne dabei auf eine detaillierte fachliche Widerlegung der positiven Testergebnisse einzugehen.

Konflikt zwischen Versicherung und Patientenbedürfnis

Gabriele S. reagierte auf die erste Absage mit einer weiteren strategischen Entscheidung, indem sie später das Nachfolgemodell der ursprünglich getesteten Prothese beantragte. Auch dieser erneute Versuch scheiterte an der Haltung der Versicherung, die erneut eine Bewilligung verweigerte. Die PVA begründete diese Entscheidung ausschließlich mit dem Verweis auf eine chefärztliche Anordnung, verzichtete jedoch auf eine ausführliche medizinische Aufschlüsselung der Ablehnungsgründe.

Advertisement

Wilfried Pinggera, der Generaldirektor der PVA, verteidigte die Ablehnung unter Berufung auf das Stichwort Überversorgung. Er argumentierte, dass die gewählte Prothese nicht als medizinische Notwendigkeit im Sinne der gesetzlichen Leistungskataloge zu werten sei. Diese Positionierung führte dazu, dass die Versicherungskoordinierung im Konfliktfall klar auf der Seite der Kosteneinsparung und nicht auf der Seite der individuellen medizinischen Expertise stand.

Dieser Vorgang führte schließlich zur Eskalation durch die Volksanwaltschaft, die den Fall als Präzedenzfall für die Bewertung von Versorgungsleistungen einordnete. Der Widerspruch zwischen der ärztlichen Empfehlung zur Entlastung der Wirbelsäule und der finanzpolitischen Bewertung der Versicherung bildete das Kernproblem dieses Konflikts.

Kritik und Forderungen der Volksanwaltschaft

Volksanwalt Bernhard Achitz äußerte sich zutiefst un verständigt über die Haltung der PVA und kritisierte die pauschale Kategorisierung als Luxusleistung. Für ihn ist es keine Frage des Wohlstands, sondern der elementaren Voraussetzung, damit die Betroffene sicher und möglichst schmerzfrei ihren Beruf ausüben kann. Besonders Nachtdienste, bei denen häufige Wendeltreppen befahren werden müssen, stellen ohne die spezifische Prothese ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar.

Achitz bezeichnet die Begründung der PVA, von Überversorgung zu sprechen, als fast zynisch und wies darauf hin, dass die Bedürfnisse der Versicherten Vorrang vor dem allgemeinen Spardruck haben müssen. Er forderte daher eine stärkere Mitsprache der Betroffenen in der Sozialversicherung, um derartige Diskrepanzen zwischen medizinischer Notwendigkeit und administrativer Kostenkontrolle zu vermeiden.

Advertisement

Die Situation zeigt eine gravierende Lücke im System auf, bei der einzelne Patienten gegen bürokratische und finanzielle Prioritäten von Versicherungsanstalten kämpfen müssen. Das Urteil von Achitz, dass die Prothese offensichtlich genau für Fälle wie den von Frau S. konstruiert worden sein muss, unterstreicht die Dringlichkeit einer Neubewertung solcher Antragsverfahren.