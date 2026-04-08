PVA kontert Kritik der AK OÖ an Pflegegeld-Gutachten: Studie nicht repräsentativ

Nach anhaltender Kritik der Arbeiterkammer Oberösterreich (AK OÖ) an der Begutachtungspraxis der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) im Zusammenhang mit Pflegegeld, reagiert die PVA mit einer Gegenoffensive. Sie kritisiert die von der AK in Auftrag gegebene Studie als nicht repräsentativ und verteidigt ihre eigene Vorgehensweise.

Der Kampf um Pflegegeld in Österreich hat eine neue Eskalationsstufe erreicht. Nach Wochen der Kritik von der Arbeiterkammer Oberösterreich ( AK OÖ ) an Gutachten und dem Umgang mit Patienten durch die Pensionsversicherungsanstalt ( PVA ), reagiert diese nun mit deutlichen Worten.

Die Kritikpunkte der AK OÖ umfassen Vorwürfe der schlechten Behandlung von Versicherten während der Begutachtungen, teils unverständliche Gutachten und zu strenge Entscheidungen, die in mehreren Fällen vor Gericht angefochten werden mussten. Die AK OÖ stützt sich dabei auf eine Studie und konkrete Einzelfälle und fordert Nachbesserungen. Die PVA widerspricht diesen Darstellungen vehement und wehrt sich gegen die von der AK OÖ in Auftrag gegebene Studie des Forschungsinstituts 'Foresight'.\Die PVA betont, dass die Behandlung der Versicherten oberste Priorität habe. Ein respektvoller und wertschätzender Umgang sei Voraussetzung jeder Begutachtung. Die Sachverständigen würden unparteiisch, unabhängig und frei von persönlichen Meinungen agieren, so die PVA. Die Kritik nehme man grundsätzlich ernst und wolle die Abläufe bei den Begutachtungen weiter verbessern. Allerdings kritisiert die PVA die Studie des Forschungsinstituts 'Foresight' scharf. Die PVA argumentiert, dass die Ergebnisse der Studie nicht repräsentativ seien und ein verzerrtes Bild der tatsächlichen Lage zeichnen würden. Als Beleg führt die PVA an, dass für die Studie lediglich 817 Personen befragt wurden. Zudem kritisiert die PVA die Auswahl der Befragten für die qualitativen Interviews, da ein Großteil bereits Klagsverfahren gegen die PVA angestrengt habe. Die PVA verweist auf eigene Erhebungen, bei denen rund 3.000 Kunden, die Kontakt mit einer Landesstelle hatten, befragt wurden. Laut diesen eigenen Daten liege die Gesamtzufriedenheit im Bereich Begutachtung bei 64 Prozent und steige auf 86 Prozent, wenn Leistungen bewilligt oder Fragen beantwortet wurden. Die PVA betont erneut, dass die Studie von Foresight nicht repräsentativ sei, weder für die Antragstellenden in Oberösterreich noch für die gesamte österreichische Bevölkerung. Die PVA hebt hervor, dass die tatsächliche medizinische Ablehnungsquote in Oberösterreich im Vorjahr nur bei zehn Prozent lag, während in der Erhebung der Studie 24 Prozent der Pflegegeld-Antragsteller eine Ablehnung erhielten.\Die Auseinandersetzung wirft ein Schlaglicht auf die Komplexität und Sensibilität der Pflegegeld-Bewilligungen und -Begutachtungen. Der Konflikt zwischen AK OÖ und PVA verdeutlicht die unterschiedlichen Perspektiven auf die Qualität der Verfahren und die Zufriedenheit der Antragsteller. Die AK OÖ strebt Verbesserungen im System an, während die PVA die Ergebnisse der Studie in Frage stellt und ihre eigenen positiven Ergebnisse hervorhebt. Die Debatte unterstreicht die Notwendigkeit von Transparenz, Fairness und einer patientenorientierten Herangehensweise im Pflegegeldwesen. Die PVA betont, dass Kritik willkommen sei, jedoch nicht auf Basis einer Studie, die ihrer Ansicht nach kein realistisches Bild der tatsächlichen Lage zeichnet. Die PVA verteidigt ihre Vorgehensweise und betont die hohe Zufriedenheit ihrer Kunden, während die AK OÖ auf die Notwendigkeit von Verbesserungen hinweist. Die Auseinandersetzung wirft weiterhin Fragen nach der Methodik der Studien, der Auswahl der Stichproben und der Bewertung der Ergebnisse auf. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation entwickelt und welche konkreten Maßnahmen ergriffen werden, um die Qualität der Pflegegeld-Bewilligungen zu verbessern und das Vertrauen der Versicherten in das System zu stärken. Personen, die negative Erfahrungen gemacht haben, werden weiterhin ermutigt, sich an Medien zu wenden, um ihre Geschichten zu teilen





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pflegegeld PVA AK OÖ Gutachten Studie Kritik Begutachtung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

– krebskrankes Kind kämpft um PflegegeldPflegegeld-Einstufung: Krebskrankes Kind aus OÖ erhält nach Gerichtsurteil höhere Pflegestufe. AK-Studie kritisiert PVA-Begutachtungen.

Read more »

Studie belegt hohen Nutzen der Covid-19-Impfung bei Hochbetagten in PflegeheimenEine neue Studie zeigt, dass die Covid-19-Impfung mit mRNA-Impfstoffen einen hohen Schutz vor schweren Erkrankungen und Todesfällen bei Bewohnern von Pflegeheimen bietet, insbesondere bei sehr alten Menschen. Die Ergebnisse unterstreichen die Wirksamkeit der Impfung in dieser gefährdeten Bevölkerungsgruppe und widerlegen Argumente von Impfgegnern.

Read more »

Studie zu Tradwives: Männer zeigen oft sexistische AnsichtenEine neue Studie zeigt, was die Begeisterung junger Männer für Tradwives über Sexismus verrät.

Read more »

Jugendliche in Österreich hadern mit der Demokratie: Studie zeigt Misstrauen und SorgenEine neue Studie zeigt einen deutlichen Rückgang der Zufriedenheit mit der Demokratie unter Jugendlichen in Österreich. Neben politischem Misstrauen werden auch gesundheitliche Probleme und Sorgen in Bezug auf die Schule deutlich.

Read more »

Jugendliche in Österreich hadern mit Demokratie: Studie zeigt VertrauensverlustEine neue Studie zeigt einen deutlichen Rückgang der Zufriedenheit mit der Demokratie unter österreichischen Jugendlichen. Während die persönliche Zukunft positiv gesehen wird, sinkt das Vertrauen in politische Institutionen wie Parteien und das Parlament. Bildungsminister Wiederkehr sieht darin ein Warnsignal.

Read more »

Begutachtung dauerte 5 Minuten - 'Ich wurde wie ein Sozialschmarotzer behandelt'PVA-Gutachten: Studie zeigt massive Kritik an Abläufen in Oberösterreich. Viele Antragsteller fühlen sich unfair und respektlos behandelt.

Read more »