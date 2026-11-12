Putins Forderungen: EU-Vertreter und Friedensverhandlungen mit Russland

Wladimir Putin beharrt auf Grenzlinien und warnt vor westlichen Truppen. Ursula Plassnik schlägt Sauli Niinistö als Vermittler für Europa vor.

Wladimir Putin bleibt während der Verhandlungen mit den US-Unterhändlern Steve Witkoff und Jared Kushner strikt bei seinen maximalen Gebietsansprüchen. Am Donnerstag im Kreml erklärte der russische Präsident eindeutig, dass er keinerlei Kompromisse bei den völkerrechtswidrig annektierten ukrainischen Territorien eingeht. Dies umfasst nicht nur die seit 2014 besetzte Krim, sondern auch die Regionen Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson, wobei Teile dieser Gebiete weiterhin unter ukrainischer Kontrolle stehen. Putin forderte den vollständigen Rückzug ukrainischer Truppen aus dem Donbas und lehnte auch entmilitarisierte Zonen ab.

Warnung vor westlichen Truppen und Waffenstillstand

Die Gespräche zwischen Moskau, Washington und Kiew blieben weiterhin von einer klaren Linie geprägt, bei der Russland eine spezifische Grenzlinie als einzige akzeptable Lösung definiert. Putin warnte die amerikanischen Vermittler explizit davor, dass stationierte westliche Soldaten nach einem möglichen Friedensabkommen als legitimes militärisches Ziel behandelt würden. Sollte ein solches Szenario eintreten, würde der Krieg sofort wieder aufflammen, was die Risiken für jede Art internationaler Präsenz deutlich machte. Zusätzlich thematisierte Putin eine humanitäre Mission in der ostukrainischen Stadt Kostjantyniwka, die als Vorbild für eine Waffenruhe dienen sollte.

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Der Vorschlag für diese humanitäre Mission orientiert sich an einem mehrtägigen Waffenstillstand in Oleschky Ende Oktober, der der Evakuierung von Hunderten Zivilisten ermöglichte und durch US-First-Lady Melania Trump vermittelt wurde. In Kiew stößt dieser Plan jedoch auf erhebliches Misstrauen, da ein Berater von Präsident Wolodymyr Selenskyj vorwürft, Russland habe die vorherige Mission in Oleschky für militärische Zwecke ausgenutzt. Unter dem Deckmantel humanitärer Hilfe sei dort Ausrüstung transportiert und Truppen ausgetauscht worden, was die Glaubwürdigkeit der neuen Initiativen von Moskau stark in Frage stellt.

Optimismus der US-Vermittler und EU-Interessenten

Trotz der harten Töne aus Moskau zeigten sich die amerikanischen Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner nach den trilateralen Gesprächen in Abu Dhabi und Moskau optimistisch. Witkoff bezeichnete die Verhandlungen als sehr positiv und hob hervor, dass viel Gutes geschehen sei, was auf ein weiteres Treffen zwischen Russland, der Ukraine und den USA hindeutet. Jared Kushner spekulierte über eine große Veränderung in der Haltung der europäischen Staaten und zeigte sich zuversichtlich, dass deren Beteiligung die Friedensbemühungen nicht behindern wird.

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Putin erklärte während der Treffen, dass Russland grundsätzlich zu Gesprächen mit Europa bereit ist, jedoch zunächst eine Klärung darüber stattfinden muss, ob die europäischen Akteure tatsächlich Frieden oder Krieg anstreben. Dieser Punkt ist für die weitere diplomatische Einbindung der Europäischen Union entscheidend. Die amerikanischen Unterhändler reisten direkt im Anschluss nach Dublin, wo sie mit Präsident Selenskyj und europäischen Spitzenpolitikern zusammentreffen sollen, um die nächsten Schritte der Friedensbemühungen zu koordinieren.

Ursula Plassnik nominiert Sauli Niinistö als Vermittler

Die Frage, wer Europa in diesen komplexen Verhandlungen zwischen Kiew, Moskau und Washington repräsentieren soll, wurde von der früheren österreichischen Außenministerin Ursula Plassnik im ORF-Studio diskutiert. Plassnik erklärte, dass keine aktuellen Staats- oder Regierungschefs die Zeit für solche langwierigen Prozesse haben, und schlug stattdessen einen speziellen Beauftragten vor. Sie nannte den früheren finnischen Präsidenten Sauli Niinistö als ideale Figur, der über gute Kontakte zum Kreml und zu Wladimir Putin verfügt und möglicherweise Russisch spricht.

Neben Niinistö erwähnte Plassnik auch Angela Merkel, die jahrelang im Normandie-Format nach 2014 versucht habe, der Diplomatie zum Durchbruch zu verhelfen. Sie betonte, dass die Forderung nach einem einzigen Vertreter oft aufgebauscht werde, dahinter aber die Sehnsucht stecke, dem Frieden eine Chance zu geben. Plassnik urteilte scharf, dass die russische Forderung nach der Kapitulation der Ukraine und der Abtretung von Gebieten zynisch und naiv sei, da ein tatsächlicher Frieden nur durch das Ende des Krieges durch Russland erreicht werden kann.