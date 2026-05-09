Putins Angst vor dem Siegestag: Spannungen vor der Moskauer Militärparade

Der Kreml befürchtet ukrainische Angriffe während der Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag des Sieges. Experten analysieren die Risiken und Sicherheitsmaßnahmen.

Wladimir Putin bereitet sich auf einen der symbolträchtigsten Tage des russischen Kalenders vor: die Militärparade zum 80. Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland. Doch was eigentlich eine Demonstration von Macht und nationalem Stolz sein soll, ist in diesem Jahr von einer tiefen, fast greifbaren Angst geprägt.

Der Kreml steht unter enormem Druck, da die Sicherheitslage in der russischen Hauptstadt Moskau instabil scheint. Es gibt ernsthafte Befürchtungen, dass die Ukraine die Feierlichkeiten für einen spektakulären Schlag nutzen könnte. Um dieses Risiko zu minimieren, versuchte der russische Präsident in den letzten Tagen, einen scheinbaren Frieden auszuhandeln, doch diese Bemühungen waren lediglich taktische Manöver, um die Ruhe für die Parade zu sichern.

Putin möchte unter keinen Umständen eine Blamage erleben, die seine Autorität sowohl im Inneren als auch im Äußeren untergraben würde. Der Militärexperte Markus Reisner analysiert die Situation mit einer Mischung aus Skepsis und Warnung. Während ein direkter, massiver Angriff auf das Zentrum der Macht am Freitag aufgrund der möglichen politischen und diplomatischen Konsequenzen als eher unwahrscheinlich gilt, bleibt die Gefahr von Drohnenangriffen auf die Peripherie der Stadt extrem hoch.

Kiew hat in der Vergangenheit bereits bewiesen, dass es in der Lage ist, seine Verbündeten und Gegner gleichermaßen zu überraschen. Besonders bemerkenswert ist die aktuelle Dynamik: Russland fühlt sich derzeit auf einer Art Siegerstraße, vergleichbar mit den historischen Seelower Höhen kurz vor dem Fall Berlins im Jahr 1945. Doch genau dieser Siegesrausch ist es, den die ukrainische Seite stören will.

Die jüngsten Ereignisse, darunter der massive Einsatz von über fünfhundert Drohnen, die das russische Flughafensystem ins Chaos stürzten, zeigen deutlich, dass die Ukraine bereit ist, die operationelle Tiefe Russlands anzugreifen. Ein fataler Einschlag auf dem Roten Platz ist theoretisch möglich, da kein Luftabwehrsystem absolut unfehlbar ist. Die Strategie, die Luftabwehr durch eine schiere Menge an Zielen zu überfordern, ähnelt einem digitalen Angriff auf einen Server, bei dem das System schlichtweg kollabiert.

Ein wesentlicher Faktor, der einen totalen Angriff möglicherweise verhindert, ist die Anwesenheit hochkarätiger internationaler Gäste. Der Besuch von Xi Jinping aus Peking fungiert als eine Art diplomatischer Schutzschild. Die Tötung beider Staatschefs an einem Ort wäre ein Ereignis von apokalyptischem Ausmaß, ein sogenannter Super-GAU, der laut russischer Militärdoktrin den Einsatz von Atomwaffen rechtfertigen könnte.

Zudem unterstreicht die Teilnahme von Robert Fico, dem Staatschef der Slowakei, die gespaltene Meinung innerhalb der EU und NATO. Trotz dieser Abschreckung ist die Nervosität in Moskau immens. Die systematische Abschaltung des mobilen Internets in der Hauptstadt ist ein deutliches Zeichen für die Paranoia des Regimes. Kremlsprecher Dimitri Peskow bezeichnete diese Maßnahmen als verständliche Einschränkungen, während andere Regierungsvertreter sie als präventive Verteidigung bezeichnen, angelehnt an die Praktiken auf der Krim.

Die Menschen in Moskau erleben so direkt, wie die Angst vor einer ukrainischen Antwort den Alltag und die technische Infrastruktur der Metropole kontrolliert





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