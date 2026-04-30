Kremlchef Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump haben sich auf eine befristete Waffenruhe im Ukraine-Krieg geeinigt. Putin signalisierte Bereitschaft für eine Feuerpause am 9. Mai, während der Feierlichkeiten zum Weltkriegsgedenken. Trumps Aussagen während des Gesprächs sorgten jedoch für Verwirrung, da er die Ukraine und den Iran zu verwechseln schien. Die Ukraine reagierte bisher nicht auf die Ankündigung.

Kremlchef Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump haben in einem Telefonat über eine befristete Waffenruhe im Ukraine-Krieg gesprochen. Putin zeigte sich bereit, während der Feierlichkeiten zum Weltkriegsgedenken am 9.

Mai eine Feuerpause einzurichten. Dies teilte der außenpolitische Berater des Kremlchefs, Juri Uschakow, mit. Russland feiert traditionell an diesem Tag den Sieg über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Uschakow betonte, dass das Gespräch auf russische Initiative stattfand und in einem offenen und sachlichen Ton geführt wurde.

Trump äußerte sich im Weißen Haus positiv über das Gespräch und erklärte, er habe Putin eine Waffenruhe nahegelegt und glaube, dass dieser dem zustimmen könnte. Allerdings sorgte der US-Präsident mit einigen verwirrenden Aussagen für Aufsehen. So wurde er gefragt, ob der Iran-Krieg oder der russische Krieg gegen die Ukraine eher enden werde. Seine Antwort war unklar: „Ich weiß es nicht.

“ Er deutete an, dass beide Konflikte möglicherweise einen ähnlichen Zeitplan hätten, und fügte hinzu: „Ich glaube, die Ukraine ist militärisch gesehen geschlagen. “ Seine weiteren Aussagen ließen vermuten, dass er die Ukraine mit dem Iran verwechselt haben könnte, da er von 159 aus dem Verkehr gezogenen Schiffen sprach – eine Zahl, die eher auf den Iran als auf die Ukraine zutrifft. Trump ist bekannt dafür, in Reden und Statements Fakten, Personen und Staaten zu verwechseln.

Einige oppositionelle Demokraten haben kürzlich gefordert, ihn wegen Amtsunfähigkeit abzusetzen. Mit Blick auf Putin betonte Trump, dass der Kremlchef bereits vor einiger Zeit bereit gewesen sei, eine Einigung zu erzielen, aber einige Leute ihm dies schwer gemacht hätten. Trump hat im Ukraine-Krieg mehrfach seine Position geändert, neigt jedoch immer wieder zu Russland-nahen Standpunkten. Aus Moskau hieß es, Putin habe Trump seine Sicht auf die Lage an der Front geschildert und Kiew Terror und Angriffe auf zivile Ziele vorgeworfen.

Der Kremlchef beharrte erneut auf den russischen Kriegszielen, bevorzugte aber eine Lösung im Rahmen von Verhandlungen. Die Ukraine hat in ihrem Abwehrkampf in letzter Zeit immer erfolgreicher die russische Ölindustrie angegriffen, die für die Finanzierung des russischen Angriffskriegs von zentraler Bedeutung ist. Bei den russischen Angriffen kommen in der Ukraine fast täglich Zivilisten ums Leben, und Wohnhäuser sowie lebenswichtige Infrastruktur werden zerstört. Im vergangenen Jahr gab es eine dreitägige Waffenruhe während der Feierlichkeiten zum Weltkriegsgedenken.

Es gab bereits mehrere Versuche zeitlich begrenzter Feuerpausen in dem seit über vier Jahren andauernden russischen Angriffskrieg, bei denen sich beide Seiten gegenseitig Verstöße vorwarfen – zuletzt vor etwa zwei Wochen zum orthodoxen Osterfest





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