Kremlchef Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump haben sich über eine mögliche zeitlich begrenzte Waffenruhe im Ukraine-Krieg unterhalten. Beide Seiten behaupten, das Angebot sei von ihnen ausgegangen, doch die Positionen bleiben kontrovers. Russland will trotz einer Feuerpause seine Kriegsziele nicht aufgeben, während die Ukraine weiterhin gezielt die russische Ölindustrie angreift. Die humanitäre Lage in der Ukraine bleibt kritisch, und frühere Waffenruhen wurden von beiden Seiten als verletzt betrachtet.

Kremlchef Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump haben sich in einem ungewöhnlichen diplomatischen Austausch über eine mögliche zeitlich begrenzte Waffenruhe im Ukraine-Krieg unterhalten. Beide Seiten behaupten, das Angebot für eine Feuerpause sei von ihnen ausgegangen, doch die Positionen bleiben weiterhin kontrovers.

Russland betont, trotz einer möglichen Waffenruhe seine Kriegsziele nicht aufzugeben. Putin habe laut seinem außenpolitischen Berater Juri Uschakow eine Feuerpause während der Feierlichkeiten zum 9. Mai, dem Tag des Sieges über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg, vorgeschlagen. Uschakow betonte, das Gespräch sei auf russische Initiative zustande gekommen und habe in einem offenen und sachlichen Rahmen stattgefunden.

Trump hingegen äußerte sich im Weißen Haus und erklärte, er habe Putin in einem langen und guten Gespräch eine kleine Waffenruhe vorgeschlagen und sei überzeugt, dass der russische Präsident dies in Betracht ziehen könnte. Trump äußerte sich zudem skeptisch über die Aussichten auf ein Ende des Ukraine-Kriegs und verglich ihn mit dem Iran-Konflikt, indem er sagte: Ich weiß es nicht. Vielleicht liegen beide Kriege in einem ähnlichen Zeitplan. Ich glaube, die Ukraine ist militärisch gesehen geschlagen.

Trump betonte, Putin sei bereits vor einiger Zeit bereit gewesen, eine Einigung zu erzielen, doch einige Leute hätten es ihm schwer gemacht, einen Deal zu machen. Trumps Position im Ukraine-Krieg ist bekanntlich ambivalent, da er immer wieder russlandnahe Standpunkte vertritt. Aus Moskau hieß es, Putin habe Trump seine Sicht auf die Lage an der Front geschildert und der Ukraine Terror und Angriffe auf zivile Ziele vorgeworfen. Der Kremlchef beharrte darauf, seine Kriegsziele zu verfolgen, bevorzugte jedoch eine Lösung durch Verhandlungen.

Die Ukraine setzt im Rahmen ihrer Verteidigungsstrategie zunehmend auf gezielte Angriffe gegen die russische Ölindustrie, die für die Finanzierung des russischen Angriffskriegs von zentraler Bedeutung ist. Gleichzeitig führen russische Attacken fast täglich zum Tod von Zivilisten und zur Zerstörung von Wohnhäusern sowie lebenswichtiger Infrastruktur. Im vergangenen Jahr gab es bereits eine dreitägige Waffenruhe während der Feierlichkeiten zum Weltkriegsgedenken.

Mehrfach wurden in dem seit über vier Jahren andauernden Krieg zeitlich begrenzte Feuerpausen vereinbart, die jedoch von beiden Seiten als verletzt betrachtet wurden – zuletzt vor zwei Wochen zum orthodoxen Osterfest. Die aktuellen Verhandlungen und Vorschläge für eine Waffenruhe werfen Fragen über die Ernsthaftigkeit der Bemühungen beider Seiten auf, insbesondere angesichts der fortgesetzten militärischen Aktionen und der humanitären Katastrophe in der Ukraine





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