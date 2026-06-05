Putin trifft sich zu vertraulichem Gespräch mit Ex-Kanzler Schröder

Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich mit dem ehemaligen deutschen Bundeskanzler Gerhard Schröder getroffen. Das Gespräch wurde als gut und freundschaftlich beschrieben, konkrete Inhalte wurden nicht mitgeteilt. Schröder, der als Lobbyist für russische Energieunternehmen tätig war, wird von Putin als möglicher Vermittler im Ukraine-Konflikt ins Spiel gebracht, stößt jedoch auf Kritik.

Russland s Präsident Wladimir Putin hat sich zu einem Vieraugengespräch mit Deutschlands ehemaligem Bundeskanzler Gerhard Schröder getroffen. Das Treffen wurde vom außenpolitischen Berater Putin s, Juri Uschakow, am Freitagabend bestätigt.

Er beschrieb das Gespräch als gut und freundschaftlich, machte jedoch keine Angaben zu konkreten Inhalten oder möglichen Perspektiven für Verhandlungen zwischen Russland und der Europäischen Union im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Putin hatte Schröder zuvor als potenziellen Vermittler zwischen Russland und Europa ins Gespräch gebracht. Diese Rolle stand in der Kritik, da Schröder nach seiner Amtszeit als Lobbyist für russische Energieunternehmen tätig war.

Während und nach seiner Kanzlerschaft pflegte Schröder ein enges Verhältnis zu Putin, das seit dem russischen Angriff auf die Ukraine im Jahr 2022 massiv in die Kritik geriet. Die Beziehungen zwischen der EU und Russland sind durch den anhaltenden Krieg schwer belastet. Die deutsche Bundesregierung und andere europäische Regierungen äußerten sich kritisch zu Schröders möglicher Vermittlerrolle.

Der 82-jährige Schröder war nach seinem Ausscheiden aus dem Amt in leitenden Positionen bei russischen Staatskonzernen tätig, was seine Glaubwürdigkeit als neutraler Vermittler in Frage stellt. Das Treffen zwischen Putin und Schröder wird vor diesem Hintergrund als sensibel eingestuft. Es bleibt abzuwarten, ob und inwieweit Schröder tatsächlich eine Brückenfunktion zwischen Russland und Europa einnehmen kann, angesichts der tiefen Kluft, die durch den Krieg entstanden ist.

Die EU hat Sanktionen gegen Russland verhängt und unterstützt die Ukraine mit militärischer und wirtschaftlicher Hilfe. Eine Verhandlungslösung ist derzeit nicht in Sicht, da beide Seiten unversöhnliche Positionen vertreten. Putin nutzte das Gespräch möglicherweise auch, um durch Schröder indirekt Signale an den Westen zu senden. Schröder selbst hat sich in der Vergangenheit als Freund Russlands positioniert, was in Teilen der deutschen Politik und Öffentlichkeit auf scharfe Kritik stieß.

Sein Einfluss auf die aktuelle deutsche Russlandpolitik ist als gering einzuschätzen, dennoch könnte das Treffen diplomatisch genutzt werden, um Kommunikationskanäle offen zu halten. Im Kern geht es um die Frage, wie der Konflikt beigelegt werden kann, ohne dass eine Seite ihr Gesicht verliert. Die EU besteht auf der territorialen Integrität der Ukraine, während Russland Gebietsansprüche erhebt und eine Neutralisierung der Ukraine fordert. Vor diesem Hintergrund erscheint eine Vermittlung durch Schröder äußerst schwierig.

Seine Nähe zu Putin könnte sogar kontraproduktiv sein und das Misstrauen gegenüber russischen Angeboten verstärken. Unabhängig davon bleibt die humanitäre Lage in der Ukraine dramatisch, und der Druck auf Russland durch Sanktionen wird aufrechterhalten. Das Treffen zwischen Putin und Schröder ist daher vor allem von symbolischer Bedeutung und zeigt Putins fortgesetzte Versuche, innereuropäische Differenzen auszunutzen. Ob dies gelingt, hängt von der Geschlossenheit der EU ab, die bisher eher geeint auftritt als in früheren Konflikten.

Insgesamt ist die Nachricht über das Gespräch ein weiteres Indiz für die anhaltenden diplomatischen Ränkespiele im Umfeld des Ukraine-Krieges. Während die offizielle deutsche Regierung keine Verbindung zu Schröder hat, könnte sein Einfluss als ehemaliger Kanzler dennoch genutzt werden, um inoffizielle Botschaften zu übermitteln. Die langfristigen Auswirkungen des Treffens sind jedoch unklar und hängen maßgeblich vom weiteren Kriegsverlauf ab. Sollte sich die militärische Lage zugunsten der Ukraine verschieben, wäre eine Vermittlung durch Schröder noch unwahrscheinlicher.

Im Gegensatz dazu könnte bei einem Stillstand oder einer Schwächung der ukrainischen Verteidigung der Druck zu Verhandlungen steigen, was Schröder eine größere Rolle zukommen lassen könnte. Bis dahin bleibt das Gespräch ein.dropdown Ereignis mit begrenztem praktischem Nutzen





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